Brand auf A99 bei München: Jaguar komplett zerstört ‒ Auch Fahrbahn beim Allacher Tunnel beschädigt

Von: Jonas Hönle

Ein Jaguar wurde bei einem Brand auf der A99 bei München hinter dem Allacher Tunnel komplett zerstört. (Symbolbild) © Autobahndirektion

Ein Feuer zerstörte ein Auto auf A99 bei München - Die Fahrerin musste zusehen, wie der Jaguar ihrer Mutter kurz nach dem Allacher Tunnel in Brand geriet.

Bei einem Brand auf der Autobahn A99 bei München wurde ein Jaguar komplett zerstört. Das Auto fing kurz nach dem Allacher Tunnel Feuer. Die 21-jährige Fahrerin musste hilflos zusehen, wie das Fahrzeug ihrer Mutter ausbrannte.

Feuer hinter dem Allacher Tunnel - Jaguar bei Brand auf A99 bei München komplett zerstört

Die Feuerwehr München wurde am Samstag, gegen 10.39 Uhr, über einer Rauchentwicklung an einem Auto auf dem Standstreifen kurz nach dem Allacher Tunnel alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Jaguar bereits komplett in Flammen.

Mit der Unterstützung weiterer Einsatzfahrzeuge konnte der Brand auf der A99 unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise konnte die 21-jährige Fahrerin das Fahrzeug am Standstreifen abstellen und unverletzt aussteigen. Hinter der Leitplanke musste sie mit ansehen, wie der Jaguar X-Type ihrer Mutter ausbrannte.

Für die Einsatz-Dauer kam es auf der A99 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart.

Die Feuerwehr geht augenscheinlich von einem Totalschaden an dem Fahrzeug aus. Auch die Fahrbahn beim Allacher Tunnel wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt in der Brandursache, diese ist derzeit unklar.

Es ist nicht der erste Brand-Fall auf der A99 bei München. Ein Fahrer fuhr gerade durch den Allacher Tunnel Richtung Lindau, als er plötzlich einen lauten Schlag hörte.

