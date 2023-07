Brand-Einsatz mit Schaum für die Münchner Feuerwehr ‒ Zwei BMW durch Flammen komplett zerstört

Meterhohe Flammen

Bei einem Brand in München entstand bei zwei BMW X5 ein Totalschaden. Die Feuerwehr musste das Diesel-Fahrzeug und das E-Auto mit Schaum löschen.

München / Westend ‒ Bei einem Brand wurden zwei hochwertige BMW X5, ein Diesel- und ein E-Auto, komplett zerstört. Durch die enorme Hitze kamen auch weitere Fahrzeuge in der Nähe zu Schaden.

Brand zerstört zwei BMW in München - Schaum-Einsatz der Feuerwehr

Die beiden nebeneinander geparkten BMW fingen am Montag, gegen 04.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Landsberger Straße an zu brennen, berichtet die Feuerwehr. Eine Polizei-Streife meldete hellen Feuerschein und meterhohe Flammen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte löschten die Autos mit Schaum-Rohren und konnten eine Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Jedoch waren bereits zwei Glasscheiben des Treppenhauses bereits zersplittert.

+ Die Feuerwehr löschte das Diesel- und das E-Fahrzeug mit Schaum. © Berufsfeuerwehr München

An den ausgebrannten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Wie hoch die Schadenssumme genau ist, kann wegen der Beschädigungen an den weiteren Fahrzeugen nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Auf der Autobahn A95 Richtung Garmisch ein BMW komplett ausgebrannt - Da konnte auch die Feuerwehr nichts mehr machen.

