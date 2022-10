Brand in München – Aufmerksame Nachbarn versuchen, Feuer zu löschen und 90-jährigen Mann zu retten

Von: Kristina Beck

In der Wohnung eines 90-Jährigen in München ist Feuer ausgebrochen. Nachbarn schreiten ein und verhindern eine Katastrophe. © Berufsfeuerwehr München

In der Wohnung eines 90-jährigen Mannes bricht Feuer aus. Die schnelle Reaktion seiner Nachbarn kann Schlimmeres verhindern.

Das ist Nachbarschaftshilfe par excellence. Am Montag ist in der Wohnung eines 90-jährigen Mannes in der Allgäuer Straße in Forstenried ein Brand ausgebrochen. Daraufhin versuchen Nachbarn, das Feuer zu löschen und den Mann aus seiner Wohnung zu retten. Nach Angaben der Feuerwehr leidet der ältere Mann unter Demenz.

Feuer in München: Nachbarn versuchen, Brand zu löschen und den Mann zu retten

Die Freiwillige Feuerwehr aus Forstenried übernahm die finalen Löscharbeiten und rettete den Mann aus der Wohnung. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Eine weitere Nachbarin wurde durch den Rettungsdienst behandelt, konnte aber im Anschluss in ihrer Wohnung bleiben.

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt. Die Einsatzkräfte stellten aber fest, dass es sich um zwei Brandstellen handelte. Die Ermittlung der Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Polizei München. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

