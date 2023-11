Brand in Mülltonnenhaus in München – Feuer droht auf Garage überzugreifen

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Brand in einem Mülltonnenhaus zum Einsatz aus. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die Münchner Feuerwehr rückte wegen einem Brand in einem Mülltonnenhaus zum Einsatz aus. Das Feuer sahen die Einsatzkräfte schon bei der Anfahrt.

München / Harthof – In München ist eine Mülltonnenhaus in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten und drohte auf eine angrenzende Garage überzugreifen. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gleich mehrere Anrufe erreichen die Feuerwehr am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, die das Feuer in dem 12 x 4 Meter großes Mülltonnenhaus am Schliemannweg meldeten. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Flammen bereits auf der Anfahrt sehen.

In dem Mülltonnenhaus mit Holzverkleidung hatten mehrere Container Feuer gefangen. Mehrere Trupps konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf die angrenzende Garage verhindern.

Der betroffene Bereich wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

