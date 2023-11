Brand in der JVA-Stadelheim in München ‒ Feuerwehr retten Häftlinge vor giftigem Rauch

Teilen

Die Feuerwehr rettete Häftlinge bei einem Brand in der JVA Stadelheim in München. (Archivbild) © Symbolfoto: picture alliance / dpa

Feuerwehr-Einsatz wegen Brand und Rauch in der Münchner JVA-Stadelheim. Ein schwer verletzter Häftling musste nach Feuer in einer Zelle ins Krankenhaus.

München / Giesing ‒ Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in München rettete die Feuerwehr mehrere Menschen vor giftigem Rauch. Ein Justizvollzugsbeamter alarmierte den Notruf 112 und meldete Flammen in einer Zelle sowie eine starke Verrauchung des gesamten Trakts.

Brand in Zelle der JVA Stadelheim in München - Feuerwehr rettet Häftlinge vor Rauch

Als die Einsatzkräfte am Mittwoch, gegen 15 Uhr in Stadelheim eintrafen, sahen sie bereits dichten schwarzen Rauch aus einem Zellen-Fenster. Die JVA-Beamten hatten bereits die Schleusentore für die Feuerwehr geöffnet und Einweiser auf dem Gelände aufgestellt.

Die eingesetzten Trupp retteten insgesamt 22 Häftlingen das Leben, berichtet die Feuerwehr. Zwölf von ihnen wurden mit Fluchthauben ins Freie geführt.

Als alle Personen in Sicherheit waren, löschten die Einsatzkräfte innerhalb von 45 Minuten das Feuer in der Zelle.

Der Rettungsdienst versorgten einen schwer verletzten 33-jährigen Häftling und transportierte ihn in ein Münchner Krankenhaus. Zwei Häftlinge verletzten sich leicht und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Häftlinge nach Feuer in JVA Stadelheim im Krankenhaus

Fünf Justizbeamte und neun Häftlinge zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ein schlimmeres Szenario konnte durch das schnelle Handeln der JVA-Beamten und die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr verhindert werden.

Die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Nach dem Feuer im Münchner Gefängnis Stadelheim ist die Ursache noch unklar. „Wir ermitteln in jegliche Richtung“, sagte ein Polizeisprecher laut dpa am Donnerstag.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.