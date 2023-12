Nach Brand an Ludwigsbrücke in München – Behelfsmäßige Fußgängerbrücke derzeit gesperrt

Drucken Teilen

Baustelle auf der Ludwigsbrücke in München © Markus Schlaf

Die Polizei hat nach einem Brand an der behelfsmäßigen Fußgängerbrücke an der Baustelle der Ludwigsbrücke in München die Ermittlungen aufgenommen.

München / Au – Auf der Ludwigsbrücke in München befindet sich aktuell eine Baustelle. Eine behelfsmäßige Fußgängerbrücke ist nun nach einem Brand gesperrt.

Polizei-Ermittlungen nach Brand an Ludwigsbrücke in München - Fußgängerbrücke gesperrt

Ein Zeuge verständigte am Montag, gegen 03.40 Uhr, den Notruf und meldete ein Feuer an der Ludwigsbrücke. Polizei und Feuerwehr rückten aus und löschten den Brand an einer dortigen Behelfsfußgängerbrücke auf der nördlichen Seite der Ludwigsbrücke.

Die Münchner Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Brandes aufgenommen. Den Angaben nach ist die Fußgängerbrücke vorerst gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigsbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariatfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein aluminiumbeschichteter Helium-Ballon sorgte am Hauptbahnhof München für eine Explosion, als er mit der S-Bahn-Oberleitung in Kontakt kam.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.