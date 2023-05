Brand in Münchner Apotheke: Passanten bemerkten Feuer im Schaufenster ‒ Glasscheibe zerspringt durch Hitze

Von: Jonas Hönle

Wegen einem Brand in einer Apotheke rückte die Feuerwehr München zum Einsatz aus. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr rückte wegen einem Brand zu einer Apotheke in München aus. Passanten bemerkten das Feuer im Schaufenster. Es entstand ein hoher Sachschaden.

München / Altstadt ‒ In einer Apotheke in München brach in der Nacht auf Dienstag ein Feuer aus. Passanten bemerkten den Brand durch das Schaufenster und alarmierten die Feuerwehr.

Feuer im Schaufenster einer Apotheke - Feuerwehr rückt zum Brand-Einsatz aus

In dem Laden an der Dultstraße geriet ein Apothekerschränken in Brand, berichtet die Feuerwehr. Die Flammen waren von außen gut sichtbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die circa drei mal vier Meter große Glasscheibe aufgrund der Hitze bereits gesprungen. Die Feuerwehr zerstörte daraufhin das Fenster komplett und verschaffte sich so Zugang zum Brandherd. Dieser konnte schnell gelöscht werden.

Durch die Hitze des Feuers zersprang das Schaufenster. © Berufsfeuerwehr München

Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die angrenzenden Räume mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch und verschalten mit aufwendiger Arbeit das Schaufenster mit Holz.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro.

