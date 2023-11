Brand in stillgelegten Betonwerk in München ‒ Rauch hüllt Straße in Sendling komplett ein

Die Münchner Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem stillgelegten Betonwerk aus. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr rückte in der Nacht wegen Feuer auf einem Werksgelände in Sendling zum Einsatz aus. Dichter schwarzer Rauch hüllte die Straße ein.

München / Sendling ‒ Wegen einem Brand in einem stillgelegten Betonwerk rückte die Münchner Feuerwehr zum Einsatz aus. Die Geisenhausenerstraße in Sendling war in der Nacht vollständig in dichten Rauch gehüllt.

Brand in Betonwerk in München - Rauch hüllt Geisenhausenerstraße in Sendling komplett ein

Die Einsatzkräfte rückte am Dienstag, gegen 23 Uhr, aus und konnten das Feuer auf dem brachliegenden Werksgelände schnell lokalisieren, berichtet die Feuerwehr. Aus einer alten Lagerhalle drang aus allen Öffnungen und Ritzen dichter schwarzer Rauch.

Mit Spezialwerkzeug und einem hydraulischen Spreizer öffneten die Einsatzkräfte sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite die verschlossenen Hallentore. Im Inneren standen mehrere Paletten und ein abseits abgestellter Doppeldeckerbus in Teilen in Brand.

Feuer in einer Lagerhalle an der Geisenhausenerstraße in München. © Berufsfeuerwehr München

Zwei Trupps konnten die Feuer löschen, bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ein Großlüfter war nötig, um den dichten Rauch aus der weitläufigen Halle zu drücken.

Feuerwehr-Einsatz wegen Feuer in Lagerhalle auf Werksgelände

Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt, dürfte sich laut Feuerwehr aber im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Helfenriederstraße, der Schertlinstraße sowie der Geisenhausenerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Branddelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

