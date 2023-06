Brand auf Dachterrasse in München ‒ Feuerwehr sieht Rauch schon von Weitem

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr München rückte am Sonntag zu einem Einsatz wegen einem Brand auf einer Dachterrasse in Schwabing aus. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Bei einem Brand auf einer Dachterrasse entstand ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus und sah den Rauch schon von Weitem.

München / Schwabing ‒ Ein Feuer auf einer Dachterrasse in München hat einen Sachschaden von etwa 70.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung und konnte den Brand löschen.

Brand-Einsatz der Feuerwehr in München - Hoher Sachschaden nach Dachterrassen-Feuer in Schwabing

Mehrere Anrufer bemerkten am Sonntagnachmittag starken Rauch im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Belgradstraße in Schwabing und alarmierten den Notruf 112. Auch die Einsatzkräfte konnten schon von Weitem die Rauchsäule sehen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand auf der etwa 20 m² großen Dachterrasse gelöscht hatte, öffneten sie auch die hölzerne Bodenverkleidung mit einer Rettungssäge, um zu kontrollieren, dass sich das Feuer nicht in das Dach des Gebäudes ausgebreitet hatte.

Mit einem Hochleistungslüfter belüfteten die Einsatzkräfte das Treppenhaus, sodass sich während des Einsatzes kein Rauch im Gebäude ausbreiten konnte. Die umliegenden Wohnungen wurden ebenfalls von der Feuerwehr kontrolliert.

Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.