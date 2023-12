Mehrere Brände in München: Gartenlaube von Feuer zerstört – Mülltonnen in Neuhausen in Flammen

Von: Sebastian Fuchs

In Moosach hat am Freitag eine Gartenlaube Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr berichtet am Freitag von zwei Bränden. In Moosach wurde eine Gartenlaube zerstört, in Neuhausen fingen Großraumtonnen Feuer.

München – Im Münchner Stadtteil Moosach hat am Freitagvormittag eine Gartenlaube Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Nachbarn den Rauch auf dem Grundstück bemerkt und den Notruf gewählt.

Beamte der Polizei waren als erstes vor Ort und versuchten das Feuer mit einem Pulverlöscher in den Griff zu bekommen. Sie konnten den Brand zwar nicht vollständig löschen, aber die Flammen zumindest klein halten. Die kurz darauf eingetroffenen Feuerwehrkräfte löschten die noch vorhanden Feuerzungen mit einem Schnellangriff ab.

Die Laube mit Inventar wurde vom Feuer zerstört. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Feuerwehr München auch in der Nacht im Einsatz: Großraumtonnen in Neuhausen in Brand

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es zu einem weiteren Brand in München gekommen. In Neuhausen standen zwei Großraumtonnen in Flammen.

Wegen zwei in Brand geratener Großraumtonnen ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Einsatz in Neuhausen ausgerückt. © Berufsfeuerwehr München

Laut Bericht der Feuerwehr hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses von den Mülltonnen kommenden Flammenschein und Rauch bemerkt. Einer von ihnen rief die Feuerwehr und berichtete über den Brand. Am Einsatzort angekommen konnte ein Atemschutztrupp die Flammen schnell löschen.

Zwei Tonnen wurden durch den Brand komplett zerstört, eine weitere Tonne wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch den frühen Notruf konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar, die Polizei ermittelt.

