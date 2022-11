Großer Feuerwehr-Einsatz in München: Keller-Brand in Mehrfamilienhaus ‒ Bewohner in Sicherheit

Von: Jonas Hönle

Großer-Feuerwehr-Einsatz wegen eines Kellerbrandes in München. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Feuerwehr München rückte am Dienstagmorgen zu einem Keller-Brand in die Messestadt-Riem aus. Anwohner sollten wegen dem Rauch ihre Fenster schließen.

München/Messestadt-Riem ‒ Am Dienstagmorgen sind fast 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in München ausgerückt.

Aufgrund der starken Rauch-Entwicklungen sollten Anwohner der Messestadt-Riem ihre Fenster und Türen am Morgen geschlossen halten. Die Warnung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Keller-Brand in München - Großer Feuerwehr-Einsatz in der Messestadt-Riem

Sieben Bewohner wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf leichte Rauchvergiftungen behandelt, teilte die Feuerwehr München auf Twitter mit. Sie mussten jedoch nicht ins Krankenhaus und konnten vor Ort bleiben.

Die Einsatzkräfte suchen derzeit in dem Keller noch nach verbliebenen Glutnestern und räume die Abteile daher aus. Die Arbeiten werden den Angaben nach noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

