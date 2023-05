Großer Brand-Einsatz in München ‒ Feuerwehr muss mehrere Personen aus Gebäude retten

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus einem brennenden Gebäude in München. © Berufsfeuerwehr München

Bei dem Brand in einem Gebäude in München wurde einem jungen Mädchen der Fluchtweg abgeschnitten. Die Feuerwehr setzte eine Fluchthaube zur Rettung ein.

München / Schwanthalerhöhe ‒ Bei einem Brand in München musste die Feuerwehr mehrere Bewohner aus einem Gebäude vor den Flammen retten. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.

Feuerwehr rettet mehrere Personen aus Brand-Gebäude in München

Am Sonntagnachmittag meldeten mehrere Anrufer dem Notruf 112 das Feuer in einer Wohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses an der Tulbeckstraße in der Schwanthalerhöhe.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, erkannten sie bereits Personen, die an den Fenstern standen. Die Feuerwehr begann umgehend mit dem Löschangriff.

Mehrere Trupps gingen ins verrauchte Treppenhaus, um drei Personen mit Fluchthauben aus dem Gebäude zu retten.

Ein junges Mädchen war laut Feuerwehr auf der Rückseite des Gebäudes vom Fluchtweg abgeschnitten. Sie wurde ebenfalls mit einer Fluchthaube von den Einsatzkräften über das Treppenhaus gerettet.

Rettung in der Schwanthalerhöhe mit Fluchthauben

Der Rettungsdienst und ein Notarztteam untersuchten insgesamt fünf Personen aus dem Haus. Zwei der Untersuchten konnten vor Ort bleiben, die übrigen drei wurden zur weiteren Behandlung in Münchner Krankenhäuser transportiert.

Nachdem der Brand gelöscht war, befreite die Feuerwehr mehrere Räume vom Rauch und kontrollierte das Wärmeverbundsystem des Gebäudes auf eine Brandausbreitung

Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Ein Bewohner bemerkte ein Feuer in seinem Keller-Abteil im Hasenbergl und versuchte noch es selbst zu löschen. Als der Versuch scheiterte, rief er die Feuerwehr.

