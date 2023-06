Schwieriger Brand-Einsatz in München ‒ Feuerwehr auf der Suche nach brennenden Keller-Abteil

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Feuer in einem Keller-Abteil zum Brand-Einsatz aus. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Brand in einem Keller-Abteil zum Einsatz aus. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte das Feuer jedoch erst suchen.

München / Maxvorstadt ‒ Die Feuerwehr München rückte wegen einem Brand in einem Keller-Abteil zum Einsatz aus. Die Suche nach dem Feuer gestaltete sich jedoch schwierig.

Feuerwehr-Einsatz in München - Schwierige Suche nach Brand in Keller-Abteil

Ein Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Türkenstraße in der Maxvorstadt bemerkte am Dienstagnachmittag Rauch im Keller und alarmierte den Notruf 112, berichtet die Feuerwehr.

Sie wartete auf der Straße auf die Einsatzkräfte und schilderte die Situation. Daraufhin begab sich ein Trupp in den Keller.

Die Suche nach dem Brand war jedoch erschwert, da sich der Keller über drei Hausnummern erstreckt und nahezu kein Rauch in den Treppenhäusern war.

Der Grund: Das brennende Keller-Abteil war mit einem Lüftungsschacht verbunden, sodass über diesen deutlich sichtbar schwarzer Rauch an der Oberfläche austrat.

Als die Feuerwehr den brennen Raum gefunden hatte, konnten sie das Feuer schnell löschen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

