Küchen-Brand in München: Frau auf Balkon gefangen ‒ Nachbarn müssen Rettungsversuch abbrechen

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München rückte zum Einsatz wegen einem Küchen-Brand aus. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Feuerwehr-Einsatz in München: Durch den Brand in ihrer Küche kam die Bewohnerin nicht mehr aus ihrer Wohnung. Auch eine zweite Frau musste ins Krankenhaus.

München / Schwabing ‒ Bei einem Brand in München wurden zwei Frauen verletzt. Durch das Feuer in ihrer Küche war eine 77-Jährige auf ihrem Balkon gefangen. Eine 62-Jährige musste nach ihrer Flucht durch das verrauchte Treppenhaus in Krankenhaus.

Brand-Einsatz für Feuerwehr in München - Frau durch Küchen-Feuer auf Balkon gefangen

Nachbarn bemerkten das Feuer am Dienstagabend und alarmierten den Notruf. Laut Feuerwehr wussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße, dass sich die 77-jährige Frau noch in der Brandwohnung befand.

Einige versuchten daraufhin sie zu retten, mussten den Versuch jedoch aufgrund des giftigen Rauchs im Treppenhaus abbrechen. Auch der Hausmeister versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, wurde aber ebenfalls durch den Qualm zum Rückzug gezwungen.

Feuer in Wohnung an Berliner Straße in Schwabing - Nachbarn müssen Rettungsversuch abbrechen

Als die Feuerwehr eintraf, stellte sie fest, dass die 77-Jährige auf dem Balkon ihrer Wohnung stand. Dort war sie zu diesem Zeitpunkt vor dem Brand in ihrer Küche in Sicherheit. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, wurde die Frau ins Freie geführt und in ein Krankenhaus transportiert.

Während dem Einsatz flüchtete auch eine 62-jährige Frau durch den Rauch im Treppenhaus. Auch sie wurde vom Rettungsdienst untersucht und kam in einem Klinik.

Zur Höhe des Sachschadens und zur Ursache des Brandes kann die Feuerwehr derzeit keine Auskünfte geben.

