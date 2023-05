Feuerwehr-Einsatz wegen Backofen-Brand in München ‒ Mann rettet Vater im Rollstuhl

Wohnung unbewohnbar

+ © Berufsfeuerwehr München In einem Zweifamilienhaus in München-Hasenbergl hat im ersten Stock ein Backofen gebrannt. © Berufsfeuerwehr München

Ein Mann bemerkte Rauch in seiner Wohnung und wollte den Brand zuerst selbst löschen. Er brach den Versuch ab und rettete seinen Vater im Rollstuhl.

München / Hasenbergl ‒ Die Feuerwehr München rückte zum Brand-Einsatz ins Hasenbergl aus. Ein Mann bemerkte beißenden Rauch im Treppenhaus, als er das Zweifamilienhaus am Mittwochabend betrat.

Backofen-Brand in München: Mann rettet Vater im Rollstuhl - Feuerwehr-Einsatz im Hasenbergl

Zuerst griff er zu einem Feuerlöscher und ging zu seiner Wohnung im ersten Stock, berichtet die Feuerwehr. Als er die Tür jedoch einen Spalt öffnete, schlug ihm dichter schwarzer Rauch entgegen. Daraufhin brach er sein Vorhaben, den Brand selbst zu löschen, ab.

Im Anschluss brachte er seinen im Erdgeschoss lebenden Vater, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sofort ins Freie und alarmierte den Notruf 112.

Die Einsatzkräfte rückten zum Brand in der Wohnung vor und löschten den in Flammen stehenden Backofen in der Küche. Anschließend entlüfteten sie das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter.

Die Wohnung des Sohnes ist derzeit unbewohnbar. Denn entstandene Schaden schätzt die Feuerwehr auf circa 10.000 Euro.

Die Brandursachenermittler der Polizei haben zur Klärung der Brandursache die Arbeit aufgenommen.

