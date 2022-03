Brand-Einsatz im P1: Feuerwehr München bekämpft Feuer und Rauch in Promi-Diskothek ‒ Hoher Sachschaden

Von: Jonas Hönle

Teilen

Brand-Einsatz der Feuerwehr München in der Diskothek P1 in der Prinzregentenstraße. © Berufsfeuerwehr München

In der Diskothek P1 in München ist ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr-Einsatz neben dem Museum „Haus der Kunst“ in der Prinzregentenstraße dauerte mehrere Stunden.

Im P1 ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zum dreistündigen Einsatz in die Münchner Diskothek aus, nachdem eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Feuer im P1 - Brand-Einsatz der Feuerwehr München in Diskothek in der Prinzregentenstraße

Wie die Feuerwehr München berichtet, löste ein Rauchmelder im Untergeschoss des P1 in der Prinzregentenstraße aus. Bereits beim Betreten kam den Einsatzkräften Rauch und Brand-Geruch entgegen. Als der erste Trupp den betroffenen Kellerraum erreichte, fanden die Feuerwehrler das Getränkelager in Flammen vor.

Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen und weitere Einsatzkräfte sowie ein Sonderlöschmittelfahrzeug angefordert.

Das Feuer im Getränkelager wurde von der Feuerwehr von zwei Seiten bekämpft, damit sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Zudem wurde das anliegende Museum „Haus der Kunst“ auf Rauch kontrolliert.

Die Feuerwehr im Einsatz am Museum „Haus der Kunst“ in München. © Berufsfeuerwehr München

Lesen Sie auch Fahrender Güterzug in München mit Steinen beworfen: Glasscheibe von Führerstand beschädigt ‒ Polizei ermittelt Ein Güterzug in München musste bei hoher Geschwindigkeit eine Schnellbremsung durchführen. Die Polizei hat eine Vermutung, wer die Steine geworfen haben könnte. Fahrender Güterzug in München mit Steinen beworfen: Glasscheibe von Führerstand beschädigt ‒ Polizei ermittelt Waffen, Drogen - und keinen Führerschein - Polizei kontrolliert 48-Jährigen und macht großen Fund Ein 48-Jähriger hat in Allach für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Dabei machte die Polizei eine interessante Entdeckung. Waffen, Drogen - und keinen Führerschein - Polizei kontrolliert 48-Jährigen und macht großen Fund

Nach knapp einer Stunde hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Aufgrund der baulichen Begebenheiten des P1 dauerte die Entlüftung weitere zwei Stunden.

Durch das Feuer wurde laut Feuerwehr-Angaben niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brand-Ursache aufgenommen.



Quelle: www.hallo-muenchen.de