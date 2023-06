Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand gestorben ‒ Themenwoche „Zum Retten berufen“ wird verschoben

Von: Jonas Hönle

Bei einem Brand in einem Motoradladen in Sankt Augustin bei Bonn sind zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gestorben. © Ralf Klodt/dpa

Die Feuerwehr München trauert um zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin bei Bonn, die bei einem Brand-Einsatz ums Leben kamen.

München / Sankt Augustin ‒ Bei einem Brand in Sankt Augustin bei Bonn sind zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gestorben.

Die Berufsfeuerwehren verschieben daher den für heute geplanten gemeinsamen Start der Themenwoche „Zum Retten berufen“ auf den 26. Juni.

„Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt den Hinterbliebenen, Freunden, Familien und den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Wir wünschen allen viel Kraft in dieser dunkelsten Stunde der „Feuerwehrfamilie“,“ teilt die Feuerwehr München am Montag mit.

Das Feuer in dem Motorradladen in Sankt Augustin war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, die Ermittlungen laufen.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut der Stadt um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr. Sie galten am Sonntag zunächst als vermisst. Am frühen Montagmorgen hieß es von der Stadt schließlich, es gebe die traurige Gewissheit, dass die beiden tot seien.

Mehr als 200 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen, berichtet die dpa. Elf von ihnen seien verletzt worden, fünf der Verletzten in Krankenhäuser gebracht worden. Die Verletzungen hätten auch mit der großen Hitze am Sonntag zu tun.

