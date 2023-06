Tiefgarage des SAP Garden in Brand ‒ Münchner Feuerwehr rettet vermisste Arbeiter im Olympiapark

Feuer auf Großbaustelle

Großer Feuerwehr-Einsatz in München wegen Brand in der Tiefgarage des SAP Garden.

Wegen einem Brand an der Baustelle des SAP Garden rückte die Feuerwehr München zum großen Einsatz in den Olympiapark aus und rettete vermisste Arbeiter.

München ‒ Wegen einem Brand in der Baustelle des SAP Garden rückte die Feuerwehr München am Mittwochnachmittag zum großen Einsatz aus in den Olympiapark.

Zunächst galten noch mehrere Arbeiter als vermisst gemeldet, doch die 14 Menschen seien mittlerweile von Einsatzkräften gerettet worden, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr laut dpa.

Brand in Tiefgarage des SAP Garden - Feuerwehr München rettet Arbeiter

Das Feuer der im Bau befindlichen Tiefgarage des SAP Garden ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht.

Trupps unter Atemschutz würden den Bereich noch kontrollieren, hieß es. Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort.

