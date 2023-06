Nach Feuer in Tiefgarage des SAP Garden in München ‒ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Von: Jonas Hönle

Großer Feuerwehr-Einsatz in München wegen Brand in der Tiefgarage des SAP Garden. © Sven Hoppe/dpa

Wegen einem Brand an der Baustelle des SAP Garden rückte die Feuerwehr München zum großen Einsatz in den Olympiapark aus und rettete vermisste Arbeiter.

Update: 15. Juni

Brand in Baustelle des SAP Garden in München - Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

München ‒ Nach dem Feuer in der Tiefgarage des SAP Garden im Olympiapark München geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung als Ursache aus.

Es sei wahrscheinlich, dass ein Arbeiter ein Schweißgerät oder ähnliches falsch abgelegt habe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München laut dpa am Donnerstag. Derzeit gebe es keine Hinweise für einen technischen Defekt.

Nach ersten Schätzungen liege der bei dem Brand entstandene Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Arbeiten auf der Baustelle werden demnach fortgesetzt.

Münchner Feuerwehr rettet vermisste Arbeiter aus Baustelle im Olympiapark

Im Bereich der Tiefgarage war auf der Baustelle am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Bauherrn waren Dämmstoffe in Brand geraten und hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. 14 Arbeiter wurden nach Ausbruch des Feuers zunächst vermisst. Sie wurden von Einsatzkräften unverletzt gerettet.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte, hatten sich die Arbeiter im Bereich des Untergeschosses aufgehalten und konnten aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr ins Freie gelangen. In einem rauchfreien Raum im Untergeschoss hätten sie ausgeharrt, bis sie von der Feuerwehr befreit wurden.

In der im Bau befindlichen Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele der Münchner Teams ausgetragen werden.

Der Abschluss der Bauarbeiten für die Arena mit bis zu 11.500 Plätzen ist für das Frühjahr 2024 geplant. Ob die Fertigstellung durch den Brand verzögert wird, konnte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht sagen.

---------------------------------------------------------

Tiefgarage des SAP Garden in Brand ‒ Münchner Feuerwehr rettet vermisste Arbeiter im Olympiapark

Erstmeldung: 14. Juni

München ‒ Wegen einem Brand in der Baustelle des SAP Garden rückte die Feuerwehr München am Mittwochnachmittag zum großen Einsatz in den Olympiapark aus.

Zunächst galten noch mehrere Arbeiter als vermisst, doch die 14 Menschen seien von Einsatzkräften gerettet worden, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr laut dpa.

Alle 14 Geretteten wurden durch Rettungsdienstpersonal untersucht, konnten aber alle unverletzt vor Ort bleiben.

Brand in Tiefgarage des SAP Garden - Feuerwehr München rettet Arbeiter

Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 14 Uhr im Bereich der Tiefgarage ausgebrochen. Die genaue Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst noch unklar.

Der Betreiber der geplanten Sportarena teilte auf Twitter mit, im Untergeschoss der Baustelle seien Dämmstoffe in Brand geraten. Das Feuer konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden.

Als große Herausforderung stellte sich die Entrauchung des weitläufigen Areals dar. Mit zahlreichen Lüftungsgeräten und zwei Großlüftern wurde noch bis kurz nach 19 Uhr das Gebäude von Rauch und giftigen Gasen befreit. 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach vor Ort.

