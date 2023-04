Brandstiftung in München: Polizei ermittelt in zwei Fällen ‒ Täter legen auch Brand auf Abenteuerspielplatz

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München sucht Zeugen nach zwei Fällen von Brandstiftung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte Täter legten einen Brand in Neuperlach und auf einem Abenteuerspielplatz in Riem. Die Polizei München bittet Zeugen der Brandstiftung um Hinweise.

München ‒ Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen von Brandstiftung und bitte Zeugen um Hinweise. Die Täter setzten am Dienstag ein Fahrrad in Neuperlach und einen Stuhl auf einem Abenteuerspielplatz in Riem in Brand.

Brandstiftung in München - Polizei sucht Täter nach Brand in Neuperlach und auf Abenteuerspielplatz

Im ersten Fall bemerkte ein Passant am Otto-Hahn-Ring in Neuperlach ein brennendes Fahrrad. Laut Polizei wurde diese durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Der Mann alarmierte den Notruf 110.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Brandstifter oder den Eigentümer des Fahrrades vor.

Im zweiten Fall beobachteten Passanten, wie mehrere Personen auf einem Abenteuerspielplatz an der Ingeborg-Bachmann-Straße in Riem einen Stuhl in Brand setzten. Die Zeugen verständigten den Notruf, woraufhin die Täter flüchteten.

Die ausgerückten Streifen konnten den Stuhl löschen, eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb jedoch ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat für Branddelikte der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Fall 1: Wer hat am Dienstag, 11.04.2023, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, im Bereich Otto-Hahn-Ring, Carl-Wery-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

: Wer hat am Dienstag, 11.04.2023, zwischen 22:45 Uhr und 23:45 Uhr, im Bereich Ingeborg-Bachmann-Straße, Astrid-Lindgren-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Mutter-Teresa-Straße, Heinrich-Böll-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

