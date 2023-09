Bundesweiter Warntag: Darum schrillen auch in München alle Smartphones

Von: Marco Litzlbauer

Bundesweiter Warntag am 14. September 2023: Warnsysteme in ganz Deutschland werden für den Bevölkerungsschutz getestet.

München - Der nächste bundesweite Warntag findet am Donnerstag, 14. September, ab 11 Uhr statt. Dabei werden viele Warnkanäle erprobt, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden.

Bundesweiter Warntag am 14. September: folgende Kanäle werden bespielt

Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

Gegen 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Probewarnung über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) aus. Mit diesem System sind sehr viele Warnkanäle verknüpft, unter anderem die Warn-App NINA.

Bundesweiter Warntag am 14. September: auch die Sirenen heulen auf

Gleichzeitig lösen die teilnehmenden Länder und Kommunen ihre lokalen Warnmittel, wie zum Beispiel Sirenen aus. Gegen 11.45 Uhr erfolgt für die meisten Warnmittel die Entwarnung der Probewarnung.

Die Probewarnung dient dazu, die kommunale Infrastruktur bundesweit zu testen, um die Warnsysteme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise werden die technischen Abläufe sowie die Warnmittel selbst auf ihre Funktion überprüft.



Bundesweiter Warntag am 14. September: Cell Broadcast-Warnung wird wiederholt

Vergangenes Jahr wurde erstmalig in Deutschland mit Cell Broadcast gewarnt. Auch in diesem Jahr soll wieder eine Testwarnmeldung bundesweit an alle mobilen Endgeräte versendet werden, die über die Empfangsfähigkeit von Cell Broadcast-Nachrichten verfügen.

Cell Broadcast ist ein ergänzender Warnkanal, der es ermöglicht, Warnungen schnell und einfach an eine große Anzahl von Menschen zu versenden. Die Übersendung von Warnmeldungen über Cell Broadcast ist ein anonymes Verfahren, da es die Empfangsbereitschaft des Mobilfunkgerätes im Mobilnetz nutzt. Personen, die sich beispielsweise in einem Gefahrengebiet befinden, erhalten die Warnmeldung als Textnachricht (SMS), ohne dass eine vorherige Registrierung oder die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig ist.



Ziel des bundesweiten Warntags ist es, im Rahmen des Bevölkerungsschutzes die Menschen in Deutschland für Warnungen zu sensibilisieren sowie mögliche Optimierungspotenziale der Warnmittel zu identifizieren. Die Bürger haben im Nachgang die Möglichkeit, über eine Online-Umfrage ihre Erfahrungen und Wahrnehmung am bundesweiten Warntag zu teilen. Die Umfrage wird aufrufbar sein unter www.warntag-umfrage.de.

Beim Warntag 2022 war das Cell Broadcast System mit automatischen Benachrichtigungen ans Handy erstmals angewendet worden. Knapp 54 Prozent der Menschen wurden damals über Cell Broadcast erreicht. Rechnet mal alle Kanäle zusammen, so wurden laut eines dpa-Berichts beim jüngsten Warntag im Dezember neun von zehn Menschen erreicht.

