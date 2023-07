Bruce Springsteen und die E-Street Band im Olympiastadion München ‒ Auf was Konzert-Besucher achten sollten

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bruce Springsteen & The E Street Band spielen am Sonntag ein Konzert im Olympiastadion in München. (Archivbild) © Georg Wendt

Das Wetter beim Konzert von Bruce Springsteen und der E Street Band im Olympiastadion München soll optimal werden. Johanniter und MVG geben Tipps für das Konzert...

München ‒ Bruce Springsteen hat Rock-Geschichte geschrieben und hört auch weiterhin nicht damit auf: Seit rund 50 Jahre ist der US-Superstar aus New Jersey schon erfolgreich im Musik-Geschäft, seine Bandmitglieder der legendären E-Street Band begleiten ihn teilweise seit Jahrzehnten - und auch seine Fans sind mit ihm gealtert.

Mit 73 Jahren bewegte sich der „Boss“ zwar etwas vorsichtiger auf der Bühne, doch Hits wie „Born In The USA“, „Born To Run“, „Glory Days“ oder „Dancing in The Dark“ bringen weiterhin jede Arena zu kochen.

Bruce Springsteen und E Street Band im Olympiastadion München - Tipps für Konzert-Besucher

Am Sonntag tritt Bruce Springsteen & The E Street Band im Olympiastadion in München auf und die Johanniter geben Tipps für das Konzert.

„Wir erwartend derzeit optimales Wetter für einen tollen Open-Air-Abend – nicht zu heiß und vermutlich trocken“, so Einsatzleiterin Regina Bamgratz von den Johannitern. „Bevor man zum Konzert aufbricht, sollte man sich am Sonntag über das Gewitterrisiko informieren, um die Kleidung anzupassen. Denn Gewitter können derzeit recht kurzfristig auftreten. Wir informieren das Publikum dazu auch über unsere Twitter- und Facebook-Kanäle.“



Rund 120 ehrenamtliche Ärzte sowie Sanitäter und Einsatzkräfte sind beim Springsteen-Konzert im und um das Olympiastadion im Einsatz

Johanniter im Einsatz beim Springsteen-Konzert am Sonntag im Olympiastadion München

„Wenn fast 70.000 Menschen zusammenkommen, dann kann immer etwas passieren – von einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich bis hin zu Herzbeschwerden“, berichtet Regina Bamgratz.

Da ein Open-Air-Konzert anstrengend für den Körper ist und die Sonne auch am Abend noch intensiv ist, sollten Besucher ausreichen trinken - etwa anderthalb Liter alkoholfreie Getränke über den Auftritt verteilt - und auf Sonnenschutz achten.

Nach dem Auftritt von Bruce Springsteen steht für die Johanniter auch The Weeknd im Olympiastadion auf dem Programm.

MVG rechnet mit Engpässen am Olympiazentrum wegen Konzert von Bruce Springsteen - U8 und U1 als Alternative zur U3

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt für die Anreise zum Konzert im Olympiapark die U-Bahn-Linie U8.

Die U3 kann wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor nur im 10- Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach über die Station Olympiazentrum fahren. Wegen der Unterbrechung zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz rechnet die MVG zudem mit zahlreichen Fahrgästen bei der U-Bahn-Linie.

Die U8 ist daher als Verstärkung im Einsatz und dient als Alternative für die An- und Abreise zwischen Olympiazentrum und der Innenstadt sowie zur S-Bahn am Hauptbahnhof.

Die MVG rechnet zum Ende des Konzerts mit Engpässen an der Station Olympiazentrum, wenn tausende Besucher zum Bahnhof strömen. Bei drohender Überfüllung wird dieser – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – für einige Minuten gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.

Bei den Buslinien 144, 173 und 180 kann es vor und nach dem Konzert aufgrund des Andrangs sowie der An- und Abreise vieler Besucher mit dem PKW zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Tipp der MVG Konzert-Besucher gelangen auch mit der U1 zum Olympiastadion - mit Fußweg ab der Station Gern. Alternativ können Fahrgäste auch mit der U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum fahren und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren bis kurz vor 1 Uhr jeweils im 10-Minuten-Abstand von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.