Brutale Gewalt gegen Hunde – Münchner Polizei ermittelt nach Video in den Sozialen Medien

Drucken Teilen

Nach einem Video in den sozialen Medien, auf dem brutale Gewalt gegen Hunde zu sehen ist, ermittelt die Münchner Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine Zeugin erstattete Anzeige bei der Münchner Polizei, nachdem sie das Video mit der Misshandlung der Hunde sah, und lieferte Hinweise zum Verdächtigen.

München / Freimann – Die Münchner Polizei ermittelt wegen einem Video in den Sozialen Medien wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Person brutale Gewalt gegen Hunde ausübt.

Gewalt gegen Hunde in Einrichtung - Zeugin erstattet Anzeige nach Video in Sozialen Medien bei Polizei München

Eine Zeugin erstattete am Samstag Anzeige auf einer Wache, nachdem sie das Video sah. Laut Polizei konnte sie Hinweise zu der Person und der Räumlichkeit, in der die Misshandlung der Tiere stattgefunden hat, geben. Dabei soll es sich um eine Einrichtung handeln, in der Hunde vorübergehend betreut werden.

Eine Streife rückte daraufhin zu der Adresse in Freimann aus, um zu klären, ob möglicherweise gerade Hunde dort betreut werden und eine Gefahr für diese bestehen könnte. Die Einrichtung war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht in Betrieb.

Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen Tierschutzgesetzt gegen Verdächtigen

Bei der Person auf dem Video soll es sich um einen 29-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau handeln. Beamte suchten ihn auf und er wurde als Tatverdächtiger belehrt und vernommen. Danach konnte er zu Hause bleiben.

Die Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, auch das Kreisverwaltungsreferat München ist über den Sachverhalt informiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.