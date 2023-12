Brutale Vergewaltigung in München – Mann würgt Frau zur Bewusstlosigkeit

Die Polizei München ermittelt nach der Vergewaltigung einer Frau in einer Unterkunft. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Nach einem Streit in einer Unterkunft in München kam es zu einer Vergewaltigung einer Frau. Die Polizei ermittelt und der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

München / Westend – Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Vergewaltigung in einer Gemeinschaftsunterkunft im Westend. Dort würgte ein Mann eine Frau bei einem Streit bis zur Bewusstlosigkeit und führte anschließend sexuelle Handlungen an ihr durch.

Das 24-jährige Opfer befand sich am Donnerstag, gegen 20 Uhr, in dem Zimmers des 21-jährigen Verdächtigen, berichtet die Polizei. Nach einer Auseinandersetzung attackierte der Mann die Frau und es kam zu der Vergewaltigung.

Vor dem Übergriff konnte die 24-Jährige noch einen kurzen telefonischen Notruf an einen Anwohner abzusetzen. Dieser alarmierte daraufhin den Sicherheitsdienst der Unterkunft.

Die Mitarbeiter kamen der Frau zur Hilfe und die Polizei nahm den 21-Jährigen fest. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einer Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Die 24-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

