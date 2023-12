Brutaler Raub in München – Vier Täter schlagen Rentner zu Boden und treten auf ihn ein

Drucken Teilen

Bei einem Raub in München schlugen vier Täter einen Rentner zu Boden. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei ermittelt nach einem brutalen Raub in München, bei dem vier unbekannte Täter einen Rentner zu Boden schlugen und seine Geldbörse stahlen.

München / Maxvorstadt – Nach einem Raub in München sucht die Polizei nach Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung der Täter. Ein Rentner wurde von vier Männern zu Boden geschlagen, sie stahlen zudem seine Geldbörse.

Vier unbekannte Täter schlagen Rentner bei Raub in München zu Boden

Der 62-jährige Münchner ging am Montag, gegen 17.30 Uhr, zu Fuß an der Linprunstraße. Auf Höhe Erzgießereistraße sprachen ihn die unbekannten Täter an und forderten Geld.

Der Mann weigerte sich, woraufhin ihn einer der Männer mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Rentner stürzte daraufhin zu Boden und wurde von den Täter mehrfach getreten, berichtet die Polizei.

Einer der Unbekannten nahm ihm dann seine Geldbörse ab, in der sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Nachdem zwei Passanten hinzukamen und die Täter ansprachen, flüchteten diese entlang der Linprunstraße in westlicher Richtung.

Der Rentner ging zunächst nach Hause und begab sich am Folgetag in ein Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. Zwei Tage später erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Vier männliche, dunkelhäutige Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren

Circa 180 bis 190 cm groß, jeweils athletische Figur

Bekleidet mit Kapuzenjacken und dunklen Turnschuhen

Täter sprachen Englisch

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Linprunstraße, der Erzgießereistraße und der Loristraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.