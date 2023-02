Bus kracht gegen Schutzplanke ‒ Brudermühltunnel in München für mehrere Stunden gesperrt

Von: Kristina Beck

Wegen eines Verkehrsunfalls im Brudermühltunnel in München war die Straße in Sendling für mehrere Stunden total gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Vom Handy abgelenkt soll der Flixbus-Fahrer gegen eine Schutzplanke im Brudermühltunnel geprallt sein. 150 Liter Diesel laufen aus, die Straße wird nach dem Unfall voll gesperrt.

München / Sendling ‒ Ein Busunfall hat am Freitagabend eine Totalsperrung des Brudermühltunnels und enorme Störungen im Verkehr ausgelöst. War Handy am Steuer der Grund für den Unfall?

Wegen Handy am Steuer? ‒ Bus-Unfall in Brudermühltunnel verursacht Verkehrschaos

Der Flixbus war nach Angaben der Polizei in Richtung Heckenstallertunnel unterwegs, als der 52-jähriger Busfahrer von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzplanke im Bereich einer Gabelung prallte. Im Fernbus befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 30 Fahrgäste.

Durch die Kollision mit der Fahrbahntrennung habe sich eine 33-jährige Passagierin leicht verletzt. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Das teilt die Polizei München am Sonntag mit.

Nach Angaben eines Zeugen soll der Busfahrer sein Handy in der Hand gehalten und die Weggabelung zur Ausfahrt Plinganserstraße übersehen haben.

Bus kollidiert mit Schutzplanke in Brudermühltunnel ‒ 150 Liter Diesel fließen auf die Straße

Durch die Kollision wurde der Fahrzeugtank des Busses aufgerissen. Circa 150 Liter Diesel flossen laut Feuerwehr München daraufhin auf die Straße in Richtung Gully. Die Einsatzkräfte haben den Brandschutz sichergestellt und den Wasserablauf an der Seite der Fahrbahn abgedichtet, sodass kein Diesel mehr ungehindert in die Kanalisation ablief.

Die Passagiere haben ihre Reise mit einem MVG-Bus Richtung ZOB (Zentrale Omnibusbahnhof München) fortgesetzt.

Der Fernbus wurde erheblich beschädigt, ebenso die Leitplanke und die Verkehrszeichen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach Polizei-Angaben auf mehrere Zehntausend Euro.

Aufgrund der aufwendigen Bergung des Fernbusses musste der Brudermühltunnel für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

