Kind mit Bein in Bus-Tür eingeklemmt und mitgezogen ‒ MVG-Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Ein Bus in München zog ein Kind mit, dessen Bein in der Tür steckte. Der Fahrer setzte die Fahrt nach dem Unfall einfach fort. (Symbolbild)

Ein Bus in München zog ein Kind mit, das mit dem Bein in der Tür steckte. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, nachdem die 6-Jährige freikam.

München / Pasing ‒ Ein Kind wurde mit einem Bein in einer Bus-Tür eingeklemmt und mehrere Meter mitgezogen. Nachdem der MVG-Fahrer den Unfall bemerkte, stoppte er kurz, um die 6-Jährige rauszulassen und setzte dann seine Fahrt einfach fort.

Die Münchner Polizei ermittelt nun gegen den Mann, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Bus-Unfall in München - Kind bleibt in Tür stecken und wird mitgezogen

Die 6-jährige Münchnerin wollte am Donnerstag, gegen 16 Uhr, mit ihrer Mutter an der Haltestelle am Pasinger Rathaus in den Bus einsteigen, berichtet die Polizei. Sie war bereits mit einem Bein in den Fahrzeug, als sich die Tür schloss und das Kind eingeklemmt wurde.

Der Fahrer bemerkte den Unfall nicht und setzte die Fahrt mit dem Linienbus fort. Das Kind wurde dadurch ein kurzes Stück mitgezogen, bis unbeteiligte Passanten den 60-Jährigen darauf aufmerksam machten und dieser den Bus stoppte.

Der Mann öffnete daraufhin die Türen, so dass sich die 6-Jährige eigenständig befreien konnte, und setzte anschließend seine Fahrt weiter fort.

6-Jährige bei Unfall leicht verletzt - Polizei ermittelt gegen MVG-Fahrer

Das Kind zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom mittlerweile alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die ebenfalls verständigte Polizei nahmen den MVG-Fahrer in Empfang, als dieser im Rahmen seiner üblichen Linienbustour wieder an die Unfallörtlichkeit zurückkehrte.

