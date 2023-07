„Münchner Biotop offensichtlich besonders betroffen“: Warum die Pollenbelastung 2023 extrem ist

Mittels spezieller Pollenfallen wird an der TUM der Pollenflug analysiert. © dpa/Patrick Pleul

Die Pollen-Belastung in München ist dieses Jahr tatsächlich höher als üblich. Ein Experte von der Technischen Universität erklärt Gründe:

München ‒ Die Nase juckt, die Augen tränen – für viele Menschen gehören diese Symptome im Frühling und Frühsommer zur Normalität. Viele Münchner kennen das allerdings erst seit diesem Jahr. Warum das so ist, hat Jeroen Buters, von der TU München und dem Helmholzzentrum München, dem deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, auf Hallo-Nachfrage erklärt.



Jeroen Buters © privat

Seit etwa fünf Jahren wird mittels spezieller Fallen am TU-Gelände an der Biedersteinstraße der Pollenflug analysiert. Einer von vielen verschiedenen Werten ist der sogenannte „Peak“-Wert, also der Höchstwert an gemessenen Pollen. Und genau der war heuer extrem hoch: „In diesem Jahr verdoppelte sich der Höchstwert im Vergleich zum Vorjahr. Doch auch da waren schon viele Pollen unterwegs“, erklärt Buters. In konkreten Zahlen: Lag der Höchstwert im vergangenen Jahr noch bei knapp über 100 Gramm Pollen pro Kubikmeter, waren es heuer rund 200 Gramm.



Pollenflut in München: Experte nennt Gründe

Diese Spitzen können regional sehr unterschiedlich ausfallen. So sei beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen die Lage heuer sehr ähnlich wie in München gewesen, während im bayerischen Mindelheim weniger Pollen als im Vorjahr unterwegs waren. Die Unterschiede seien auf verschiedene biologische Umstände zurückzuführen: „Jede Stadt ist ein eigens Biotop. Das Münchner Biotop ist dieses Jahr offensichtlich besonders betroffen.“



Ein Grund für die Pollenflut in München: wenig Niederschlag zu Beginn der Blühphase. „Regen ist wichtig, da er die Pollen aus der Luft nimmt.“ Auch die Potenz dieser steige durch die Veränderungen im Klima. Schwacher Trost: „Ab einer gewissen Temperatur nimmt die Potenz der Pollen auch wieder ab.“

Pollenflut in München: Tagesaktuelle Infos im Netz

In Portugal beispielsweise seien die Pollen aufgrund der Hitze weniger potent als bei uns. Auch wenn der Münchner Peak nun – im Juli – vorbei sei: In den kommenden Wochen sei ebenfalls noch mit Belastungen zu rechnen, da noch „Reste in der Luft liegen“.



Wer Pollen entgehen will, müsse sich übrigens in kältere Regionen zurückziehen. „Wenn der Pollenflug bei uns im Frühling am höchsten ist, ist es den Allergenen in den Pollen in den Bergen noch zu kalt. Wird es bei uns Hochsommer und den Allergenen zu warm, dann eignet sich das Wetter in den Bergen wiederum besser für die Pollen, da es kühler ist.“



Buters empfiehlt Allergikern, sich selbst tagesaktuelle Statistiken anzuschauen. Hierfür nennt er zum Beispiel die Seiten www.pollenscience.eu oder für Bayern epin.bayern.de. Dort erkennt man beispielsweise, dass aktuell die Linde noch sehr aktiv ist.

