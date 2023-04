Modellregion für Cannabis-Abgabe in Bayern? ‒ Gesundheitsminister Holetschek klar dagegen

Von: Kristina Beck

Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek stellt sich weiterhin gegen die Legalisierung von Cannabis. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Nach der Bewerbung Münchens als Modellkommune: Die Bayerische Staatsregierung will eine geregelte Cannabis-Abgabe im Freistaat mit allen Mitteln verhindern.

München ‒ Nachdem die Stadtfraktionen Die Grünen ‒ Rosa Liste und SPD/Volt noch in der vergangenen Woche München als Modellkommune für die kontrollierte Abgabe von Cannabis vorschlugen, erteilt Gesundheitsminister den Plänen am Sonntag eine klare Absage.

Nein zu Cannabis: Holetschek (CSU) stellt sich gegen sämtliche Modellprojekte in Bayern

In Bayern soll es nach dem Willen der Staatsregierung keine Modellregionen für die kontrollierte Cannabis-Abgabe geben. „Sobald die konkreten Pläne der Bundesregierung bekannt sind, werden wir alle verfügbaren Mittel prüfen, um Cannabis-Modellprojekte in Bayern zu verhindern“, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) laut dpa-Angaben am Sonntag in München mit.

Eine Erteilung von Lizenzen für Modellprojekte komme nicht in Betracht, sagte Holetschek weiter. Er warne Kommunen davor, sich als Modellregion ins Spiel zu bringen.

„Die Pläne der Bundesregierung widersprechen geltendem Völker- und Europarecht. Daher halten wir nicht nur die ursprünglich angedachte flächendeckende Legalisierung für rechtswidrig, sondern auch die nun geplanten Modellprojekte“, zitiert die dpa.

Modellregion für Cannabis-Abgabe In diesen Projektregionen sollen Erwachsene nach dem Willen der Bundesregierung Cannabis in lizenzierten Geschäften legal kaufen können.

Die bayerische Staatsregierung attackierte schon mehrmals die Cannabis-Pläne des Bundes.

