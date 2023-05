Holetschek gegen Cannabis-Handel in München ‒ Ampel will Bayerns Mitsprache-Recht bei Modell-Städten prüfen

Von: Jonas Hönle

Die Ampel-Koalition will den Verkauf und Besitz von Cannabis erlauben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Ampel-Koalition will den Besitz und die Abgabe von Cannabis in Deutschland legalisieren. Bayern stellt sich gegen den Plan von Modell-Städten wie München.

München ‒ Der Besitz von Cannabis soll in Deutschland bald straffrei sein und München könnte eine Model-Stadt für die kontrollierte Abgabe der Droge werden.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte jedoch erklärt, dass es Modellprojekte für den staatlich lizensierten Cannabis-Handel mit der derzeitigen Landesregierung im Freistaat nicht geben werde.

Die Ampel-Koalition werde nun aber prüfen, ob die Mitsprache der Länder bei der Gesetzgebung für die Modellversuche überhaupt notwendig sei, sagte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert.

Cannabis-Handel in München - Ampel will Bayerns Mitsprache-Recht prüfen

Der SPD-Politiker hat unionsregierte Länder wie Bayern davor gewarnt, die geplanten Modellversuche für den kommerziellen Cannabis-Verkauf zu blockieren, berichtet die dpa.

„Wir werden nicht zulassen, dass Modellprojekte nicht zustande kommen, weil sie Landesregierungen aus ideologischer Verblendung nicht passen“, sagte Blienert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Ampel will Besitz und Abgabe von Cannabis in Deutschland legalisieren

Die Ampel will künftig den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis erlauben. Zudem soll auch der Anbau von bis zu drei Pflanzen legal werden.

Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften soll erst in einem zweiten Schritt und zunächst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

Holetschek hatte erklärt, die Modellprojekte seien weder mit dem Völker- noch mit dem Europarecht vereinbar.

Drogenbeauftragter Blienert fordert Mittel für Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche

Blienert forderte auch Mittel in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr, um parallel zur Cannabis-Legalisierung die Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche auszubauen.

„Legal heißt eben keineswegs ungefährlich“, betonte der Drogenbeauftragte. Das müsse den Kindern und Jugendlichen vermittelt werden.

Dabei gehe es um Aufklärung und um die Stärkung der eigenen Risikokompetenz. Nötig sei zudem die sogenannte Frühintervention, wenn Kinder oder Jugendliche mit einem problematischen Drogen-Konsum auffielen. Bei all dem sei der Bund in der Pflicht und müsse dafür sorgen, dass die Kommunen damit nicht allein gelassen werden.

