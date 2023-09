25 Jahre Carlhäusl: Hier trifft sich Obermenzing

Von: Ursula Löschau

Das Carlhäusl ist seit 25 Jahren Vereins- und Bürgerhaus für Obermenzing. © Archiv NWA

Trachtenverein „D’Würmtaler Menzing“ zeigt Ausstellung und Stadtteilfilme zum Carlhäusl in Obermenzing

Obermenzing- Das Carlhäusl, An der Würm 1, ist seit nunmehr 25 Jahren ein beliebter Treffpunkt und Begegnungsort in Obermenzing und Vereinsheim für „D’Würmtaler Menzing“. Der Trachtenverein erinnert zu diesem Jubiläum von Sonntag, 10., bis Samstag, 16. September, vor Ort mit einer Ausstellung an „25 Jahre Vereins- und Bürgerhaus Carlhäusl“. Die Dokumentation stellt die nicht unkomplizierte Planungs- und Bauphase dar. Zusätzlich werden verschiedene Filme über Obermenzing gezeigt.

Die Geschichte des Carlhäusl in Obermenzing

Das historische Gebäude, ein ehemaliges Tagelöhnerhaus, besteht seit 1726 und wurde im Zeitraum von 1996 bis 1998 von Mitgliedern des Heimat- und Trachtenvereins „D’Würmtaler Menzing“ in Eigenarbeit aufwändig renoviert.

Seit der Einweihung 1998 dient es den Obermenzinger und Untermenzinger Vereinen und Bürgern als Versammlungs- und Veranstaltungsraum. Vor allem ist es Heimat und Mittelpunkt für das Vereinsleben der Obermenzinger Trachtler (www.trachtenverein-menzing.de).

Öffnungszeiten der Ausstellung im Carlhäusl in Obermenzing

Geöffnet ist die Ausstellung im Carlhäusl am Sonntag und Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr sowie Montag bis Freitag immer von 16 bis 19 Uhr. Jeweils ab 20 Uhr wird an den Werktagen (Montag bis Freitag) zusätzlich ein Stadtteil-Film gezeigt. Unter anderem geht es am Montag um das Thema „Würm, Fluss aus eisiger Zeit“. Am Mittwoch wird an „1200 Jahre Menzing“ erinnert und am Donnerstag darf man auf „Menzinger Geschichte(n)“ gespannt sein.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.“

