UEFA Champions League 2023: Hammer-Los für den FC Bayern München im Viertelfinale

Von: Sebastian Fuchs

Hammer-Los für den FC Bayern München im Champions League Viertelfinale. © Martial Trezzini/dpa

Kein Losglück für den FC Bayern: Im Viertelfinale der UEFA Champions League wartet eine echte Herkules-Aufgabe auf den deutschen Rekordmeister.

München/Nyon ‒ Es kommt zum Wiedersehen mit dem Ex-Trainer: Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Pep Guardiola und Manchester City. Auf dem Weg ins Finale trifft der deutsche Rekordmeister damit auf den nächsten Titelfavoriten. Ein echtes Hammerlos ‒ für beide Teams.

Das Star-Ensemble um Erling Haaland hatte im Achtelfinale RB Leipzig aus dem Wettbewerb geworfen. Mit fünf Toren deklassierte der Norweger die roten Bullen im Rückspiel quasi im Alleingang. Verstecken müssen sich die Bayern aber dennoch keineswegs.

Champions-League-Viertelfinale: Bayern München geht mit Breiter Brust ins Duell mit Guardiola

Die Runde zuvor hat ja gezeigt: Die Münchner Defensive kann auch Wunderstürmer unter Kontrolle halten. Die Weltklasse-Offensive der Franzosen um Mbappe, Messi und Neymar blieb in zwei Spielen glanzlos und ohne Treffer.

Außerdem ist da auch noch die Sache mit Guardiola und der Champions League. Weder mit dem FC Bayern noch mit Manchester City konnte er die Königsklasse bisher gewinnen. Dem Star-Trainer wurde dabei häufiger vorgeworfen, sich in wichtigen Spielen taktisch zu verzetteln.

Champions-League-Auslosung: Steiniger Weg ins Finale für den FC Bayern München

Sollte man nach Paris Saint-Germain auch ManCity aus der Champions League werfen, könnte im Halbfinale Titelverteidiger Real Madrid warten. Die Spanier treffen in ihrem Viertelfinale auf Dortmund-Bezwinger Chelsea. Von Losglück für die Münchner kann in dieser CL-Saison also wahrlich nicht die Rede sein.

