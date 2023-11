Der Christbaum am Marienplatz steht wieder ‒ Die Fichte reiste vom Campingplatz nach München

Die Feuerwehr stellt den Christbaum am Marienplatz in München auf. © Matthias Balk/dpa

Der diesjährige Christbaum am Münchner Marienplatz hat wieder eine weite Reise hinter sich und erhellt bald den Weihnachtsmarkt mit seiner Beleuchtung.

München ‒ Der diesjährige Christbaum am Münchner Marienplatz wurde wieder aufgebaut. Die serbische Fichte ist etwa 25 Meter hoch und wurde von der Gemeinde Königsdorf gesponsert.

Der diesjährige Christbaum am Münchner Marienplatz. © Jonas Hönle

Der Christbaum am Marienplatz in München ist eine Fichte aus Königsdorf

Der Baum stand bisher am Campingplatz am Bibisee und musste aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen ohnehin gefällt werden.

Mit einem Schwertransporter trat der Christbaum in der Nacht zum 8. November seine 40 Kilometer lange Reise vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach München an. Um sechs Uhr traf er dann am Marienplatz ein, wo die Feuerwehr die Fichte mit schwerem Gerät aufrichtete und mit einem Kran im Boden vor dem Neuen Rathaus versenkte.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und der Königsdorfer Bürgermeister Rainer Kopnicky werden den Christbaum bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 27. November (17 Uhr) offiziell der Bevölkerung übergeben.

Christbaum erhellt den Weihnachtsmarkt am Münchner Marienplatz mit LED-Beleuchtung

Das Baureferat schmückte den Baum in den kommenden Tagen mit rund 3000 Kerze. Auch in diesem Jahr kommt wieder eine sparsame LED-Beleuchtung zum Einsatz. Um Energie zu sparen, wird die Beleuchtung auch nicht schon vormittags, sondern erst ab Einbruch der Dämmerung eingeschalten.

Die Fichte wird bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2024 beleuchtet und am 10. Januar wieder abgebaut.

