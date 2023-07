Coldplay kommt 2024 für Doppel-Konzert ins Olympiastadion in München ‒ Die Infos zu den Tickets

Von: Jonas Hönle

Coldplay spielt 2024 ein Doppel-Konzert im Olympiastadion München. (Symbolbild) © Suzan Moore/dpa

Coldplay setzte ihre „Music Of The Spheres World Tour“ fort und spielt 2024 ein Doppel-Konzert im Olympiastadion in München. Wann der Ticket-Vorverkauf startet...

München ‒ Coldplay setzt ihre „Music Of The Spheres World Tour“ fort und spielt 2024 auch ein Doppel-Konzert in München. Die britische Band um Sänger Chris Martin, bekannt für „Yellow“, „Viva la Vida“ und „Something just like this“, gibt am 15. und 17. August im Olympiastadion ihre Hits zum Besten.

Coldplay spielt 2024 ein Doppel-Konzert im Olympiastadion München - die Infos zu den Tickets und Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf startet am 25. Juli 2023 um 10 Uhr für die Konzerte in München, Wien, Düsseldorf und Dublin. Auf der Coldplay-Website können sich Fans bereits registrieren. Der Hauptverkauf beginnt am 28 Juli 2023, ebenfalls um 10 Uhr.

Seit der Premiere der „Music Of The Spheres World Tour“ im März 2022 seien laut dpa bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden - so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.

