Gegen Verschwendung von Lebensmitteln: Bundesminister Özdemir zeichnet Community Kitchen München mit Preis aus

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bundesminister Özdemir zeichnet Community Kitchen München mit Preis gegen Lebensmittelverschwendung aus. (Symbolbild) © Ralf Roeger/dpa

Cem Özdemir zeichnet die Community Kitchen München mit dem Zu gut für die Tonne!–Preis aus - für ihre Ideen gegen Verschwendung von Lebensmitteln und für Klimaschutz.

Die Community Kitchen München wurde von Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir mit dem Zu gut für die Tonne!–Bundespreis in der Kategorie Gastronomie ausgezeichnet.

Das Projekt wurde damit am Freitag für ihre kreativen und innovativen Ideen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und für den Klimaschutz gewürdigt.

Gegen Verschwendung von Lebensmitteln und für Klimaschutz - Özdemir zeichnet Community Kitchen München mit Preis aus

Montags bis freitags sowie sonntags bietet die Community Kitchen im Münchener Stadtteil Neuperlach frische Mahlzeiten aus geretteten Lebensmitteln an. Ihr Ziel ist, Lebensmittelverschwendung zu verringern und so zum Klimaschutz beizutragen, ein Bewusstsein für die Thematik in der Öffentlichkeit zu schaffen, Bedürftigen Mahlzeiten zu ermöglichen und Menschen zusammenzubringen.

Wir wollen, dass mehr Lebensmittel dort landen, wo sie hingehören: auf den Teller. Das heißt im Umkehrschluss: Wir müssen es schaffen, dass wertvolle Nahrung nicht in der Tonne, im Trog oder Tank verschwinden.

Lebensmittel-Produktion braucht Ressourcen - Sorgsamer Umgang angesichts vieler Krisen

Angesichts der vielen aktuellen Krisen, wie die Corona-Pandemie oder die steigenden Energie-Preise, sei der sorgsame Umgang mit Ressourcen besonders wichtig. Die Community Kitchen München und die weiteren gewürdigten Projekte würden zeigen, dass es überall im Alltag Möglichkeiten gibt, Lebensmittel zu retten und damit auch das Klima zu schützen.

Denn laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beansprucht die Lebensmittel-Produktion Boden, Wasser, Energie oder Treibstoff und ist mit Emissionen verbunden. Bis ein Kilogramm Äpfel im Supermarktregal liege, seien beispielsweise 820 Liter Wasser geflossen. Um ein Kilogramm Käse herzustellen, würden mehr als 5.000 Liter benötigt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.