Diebesgut in Isarkanal versenkt? Polizei-Taucher machen bei Übung rätselhaften Fund

Von: Jonas Hönle

Polizei-Taucher fanden am Grund des Isarkanals in München einen schwarzen Koffer mit wertvollem Inhalt. Dabei könnte es sich um Diebesgut handeln.

München / Thalkirchen ‒ Durch puren Zufall haben Taucher der Münchner Polizei einen Koffer mit möglichem Diebesgut im Isarkanal gefunden.

Bei einem Übungstauchgang an der Conwentzbrücke in Thalkirchen stießen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei auf den schwarzen Reisekoffer. Dieser war mit Gehwegplatten beschwert und lag mehrere Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Isarkanals.

Im Koffer befanden sich neben der Gehwegplatte diverse Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel, jeweils mit dazugehörigen Behältnissen, teilt die Polizei mit.

Die Ermittler gehen aufgrund der Situation derzeit davon aus, dass es sich bei dem Fund um Diebesgut handelt. Der Inhalt des Koffers, welcher vor dem 11.04.2023 im Isarkanal versenkt worden ist, hat vermutlich einen Wert von mehreren tausend Euro und konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Polizei München sucht Zeugen

Wer hat vor dem 11.04.2023 in der Nähe der Conwentzbrücke in München Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Auffindung des Koffers stehen könnten? Wem sind derartige Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel abhandengekommen oder bekannt? Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel.: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.