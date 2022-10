2300 Lehrer in Bayern fehlen wegen Corona: Keine Maskenpflicht in Schulen ‒ Piazolo empfiehlt Luftfilter

Von: Jonas Hönle

In den Klassen in Bayern soll die Corona-Maskenpflicht nicht zurückkehren. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Schüler und Lehrer in Bayern fehlen wegen Corona, die Maskenpflicht soll aber nicht zurückkehren. Der Kulturminister empfiehlt trotz Energie-Krise die Luftfilter.

In Bayern sind rund 2,37 Prozent der Lehrer und mindestens 0,66 Prozent aller Schüler mit Corona infiziert und fehlen daher im Unterricht. Diese Zahlen nannte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Der Unterschied zwischen den Werten liege daran, dass Lehrkräfte im Gegensatz zu den Kindern jede Corona-Erkrankung tatsächlich als solche meldeten. In absoluten Zahlen fehlten damit aktuell mehr als 2300 Lehrkräfte.

Corona an Schulen in Bayern: Lehrer und Schüler infiziert - Kultusminister Piazolo schließt Maskenpflicht aus

Laut Piazolo soll in Bayern die Maskenpflicht in der Schule oder im Unterricht nicht zurückkehren. Aus pädagogischen Gründen sei es gewinnbringend, wenn man in diesem Schuljahr ohne Masken auskomme, vor allem in den Grundschulen oder im Sprachunterricht. Nach aktuellem Stand gebe es auch keinen Anlass und deshalb auch keine Pläne, eine Maskenpflicht oder Testpflichten anzuordnen, betonte der Kultusminister.

Piazolo empfiehlt Luftfilter in Klassen - trotz Energie-Krise

Piazolo sprach sich aber für den Einsatz von Luftfiltern in den Klassen aus - auch wenn manche Kommunen dies angesichts der Energie-Krise in Frage stellen.

Die Luftfilter seien im Eigentum der Kommunen, insofern müssten diese auch darüber entscheiden - und das sei immer auch eine Abwägung. Er gebe aber die Empfehlung, die Geräte - zusätzlich zum regelmäßigen Lüften - auch laufen zu lassen.

Die Luftfilter waren in der Corona-Krise angeschafft worden, um die Lehrkräfte sowie die Schüler zusätzlich zu schützen.

Bayern verzichtet auch schärfere Corona-Regeln

Auch grundsätzlich verzichtet Bayern weiterhin auf schärfere Corona-Regeln, etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht. Man beobachte die Lage sehr genau, betonte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Doch das Ergebnis dieses Monitorings sei im Moment, dass man bis auf Weiteres keine schärferen Maßnahmen brauche.

Es gebe einen gewissen Rückgang der Zahl der Infektionsfälle. Die Lage sei deshalb so stabil, dass man ganz vernünftig damit umgehen könne, sagte er.

