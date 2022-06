Sommer-Wetter und volle Biergärten: Brauer verkaufen wieder mehr Fass-Bier ‒ aber Sorgen in der Branche bleiben

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Brauer verkaufen nach dem Corona-Tief wieder mehr Fass-Bier, doch die Sorgen in der Branche bleiben. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Bier im Fass wurde während Corona kaum verkauft, jetzt steigt der Absatz dank Sommer-Wetter und vollen Biergärten. Doch die Brauer-Branche hat schon längst neue Sorgen...

Nach dem Corona-Tief geht der Absatz von Fass-Bier in Deutschland wieder aufwärts. Volle Biergärten und Terrassen der Restaurants sowie gut besuchte Volks- und Schützenfeste kurbeln die Produktion an.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

„Die Leute gehen wieder gern in den Biergarten, auf die Feste, die stattfinden“, sagte Benedikt Meier, Sprecher des Verbandes Privater Brauereien in München. So findet das Oktoberfest in München nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt.

Mancherorts würde eigentlich sogar noch mehr gehen. „Vielerorts ist ein Problem, dass Personal in der Gastronomie fehlt. Das fängt in der Küche an und reicht bis zum Service.“

Sommer-Wetter und volle Biergärten: Brauer verkaufen wieder mehr Fass-Bier ‒ doch Sorgen in der Branche bleiben

„Klar, der Fassbierabsatz kehrt zurück. 2021 hatte es ja bis in den Mai hinein Restriktionen gegeben. Allerdings fehlen noch Mengen im Vergleich zu früher“, sagte der Herausgeber des Branchenmagazins „Inside“, Niklas Other.

Durch einen mehrfach verlängerten Corona-Lockdown war Anfang vergangenen Jahres unverkäufliches Fass-Bier für die Brauer zu einem immer größeren Problem geworden. Um es vor dem Gully zu retten, stellten etwa Bäcker Bierbrot her. Nach monatelanger Pause füllten viele Brauer erst im Mai 2021 wieder Bier in Fässern ab.

Die Bier-Branche verzeichnete teils dramatische Einbußen wegen der Corona-Krise. In Hallo sprachen Münchner Brauerei-Chefs über ihre Situation.

Viele Bier-Hersteller sorgen sich inzwischen zunehmend auch um die Gas-Versorgung - auch für ihre wichtigen Zulieferer wie die Glashersteller. „Die Branche beschäftigt die tiefe Sorge vor einem Blackout“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele. Etwa zwei Drittel der deutschen Brauereien sind nach Angaben des Verbandes auf Gas angewiesen.

Gas ist nach Bundeswirtschaftsminister Habeck „von nun an ein knappes Gut in Deutschland“. Daher wurde vom Notfallplan nun die Alarmstufe ausgerufen.

Corona und Gas-Sorgen beschäftigen Bier-Branche und Brauer

In der gesamten Branche sind auch weiter Pandemieeffekte spürbar. „Immer noch meiden viele Menschen Ansammlungen, dazu kommt der besagte Personalmangel“, ergänzte Branchenexperte Other.

Ein Großhändler aus dem Ruhrgebiet habe für sich ausgerechnet, dass seine Gastronomiekunden im Schnitt 10 Prozent weniger geöffnet haben als früher. Hinzu kommen gerade jetzt viele Corona-Neuinfektionen: „Wir spüren, dass die Gefahr noch groß ist. Wir kriegen gerade eine Menge Absagen von Schützenfesten, weil bei zwei Festen 50 Prozent der Beteiligten Corona hatten, und das macht natürlich schon ängstlich.“

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland im Überblick.

Die Privatbrauerei Oettinger gab vor zwei Wochen bekannt, dass sie zum Jahresende 2022 Produktion und Logistik an ihrem Standort im thüringischen Gotha schließt. Das schwäbische Familienunternehmen begründete den Schritt mit Absatzrückgängen in Deutschland. Auch anderenorts legt Oettinger nicht ausgelastete Mehrweganlagen still.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.