Corona in München & Bayern: Die aktuelle Inzidenz für Sonntag & Zahlen aus den Krankenhäusern

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

In München und Bayern erweist sich am Sonntag die Corona-Inzidenz als relativ stabil. © Sebastian Gollnow/dpa

Die aktuelle Inzidenz für München, Bayern und Deutschland am Sonntag sowie die Anzahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen der Münchner Kliniken.

München: Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist die aktuelle Inzidenz am Sonntag, 13. November, für München mit 115,3 aus. Zum Vergleich: Am Sonntag vor einer Woche lag die Inzidenz in München bei 101,8.

Corona-Inzidenz am Sonntag: Die Entwicklung der Zahlen für den Landkreis München & Bayern

Im Landkreis München liegt die Inzidenz am Sonntag bei 116,1. In Bayern liegt die Inzidenz bei 164,0 (Vorwoche: 188,5) bundesweit wird sie mit 222,2 (Vorwoche: 269,2) ausgewiesen. Das Bundesland mit der aktuell höchsten Inzidenz ist Bremen mit 329,8. Die geringste Inzidenz weist Thüringen mit 139,4 auf.

+++ Bayern schafft Corona-Isolationspflicht noch im November ab +++

Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Auch deshalb ziehen wir zur besseren Vergleichbarkeit immer die Werte der Vorwoche als Relation heran.

+++ Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag im Überblick. +++

Covid-Fälle auf den Intensivstationen: So ist die Lage in München

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 11.18 Uhr) 23 Covid-Fälle auf den Intensivstationen der Kliniken behandelt. Das sind zehn weniger als noch vor exakt einer Woche. Damit belegen diese Patienten 5,3 (Vorwoche: 7,75) Prozent der Intensivbetten.

Während es in dieser Hinsicht also gute Nachrichten sind, bleibt die Lage in Sachen freier Intensivbetten in der Landeshauptstadt weiter angespannt. Ihr Anteil liegt in München am Sonntag (Stand: 11.18 Uhr) bei gerade einmal 5,53 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 24. Vor einer Woche waren es noch 29.

Als problematisch angesehen wird ein freier Bettenanteil von unter 15 Prozent, erst Recht von unter zehn Prozent.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.