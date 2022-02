Digitaler EU-Impfnachweis läuft ohne Booster-Impfung ab ‒ Die Auswirkungen auf Reisen und Impfstatus

Von: Jonas Hönle

Wer vom 1. Februar an in der EU verreisen will, muss sich auf strengere Regeln einstellen. Die Gültigkeit der EU-Impfzertifikate erlischt automatisch neun Monate nach der Grundimmunisierung. Um weiterhin einfacher reisen zu können, muss eine Booster-Impfung erfolgt sein. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die digitalen Corona-Impfnachweise der EU sind ohne Booster-Impfung nur noch neun Monate gültig. Das hat Auswirkung auf Reisen über Grenzen, aber nicht auf den Impfstatus in Deutschland.

Die digitalen Corona-Impfnachweise der EU sind seit Dienstag ohne Booster-Impfung nur noch neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf der Frist werden Menschen ohne Auffrischungsimpfung bei Reisen über EU-Grenzen wie Ungeimpfte behandelt. In der Regel brauchen sie dann einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder müssen in einigen Fälle sogar in Quarantäne

„Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders.

Digitaler Corona-Impfnachweis der EU Der Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung etwa in Praxen und Impfzentren erstellt wird. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU anerkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise nicht nur über Impfungen, sondern auch über frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.

Wie die Stadt München mitteilt, hat diese neue Regelung zur Gültigkeit des digitalen Impfnachweises nur Auswirkungen auf Reisen in der EU. Sie hat keine Einfluss auf die rechtliche Stellung oder den Impfstatus in Deutschland.

Die Anerkennungsdauer von Corona-Impfnachweisen in Deutschland ist derzeit nicht begrenzt. Menschen mit Booster-Impfung können aber unter Umständen von Testpflichten befreit sein.

Zweifach geimpfte Personen gelten ab Tag 15 nach der abschließenden Corona-Impfung als vollständig geimpft.

Genesene, die eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten haben, werden vollständig geimpften Personen gleichgestellt. Erfolgte die Infektion nach der Impfung, tritt der Status „vollständig geimpft“ ab dem 29. Tag nach Abnahme des positiven Tests ein.

In München gibt es bei den Impfaktionen und den Impfzentren wieder zahlreiche Möglichkeiten für eine Erst-, Zweit- und Booster-Impfung. Die Termine Im Überblick...

