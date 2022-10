Corona-Experte aus München für Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen

Es müsse nicht immer eine FFP2-Maske sein

Clemens Wendtner, der Corona-Experte aus der München Klinik Schwabing, hat sich für eine Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen ausgesprochen.

Die Omikron-Varianten des Virus seien „nicht so harmlos, wie es immer wieder dargestellt wird“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitagsausgabe). Wendtner behandelte 2020 den ersten Corona-Patienten in Deutschland in der München Klinik Schwabing.

Etwa die Hälfte der Covid-19-Patienten in seiner Klinik, sei „ausschließlich wegen Corona zu uns gekommen und diese Patientinnen und Patienten haben ganz massive Probleme, etwa mit ihrer Lunge oder sie leiden an Herzmuskelentzündungen“.

Corona-Experte Wendtner der München Klinik Schwabing für Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen

Wendtner sprach sich für eine Maskenpflicht in Innenräumen aus. „Hier auf Freiwilligkeit zu setzen, bringt wenig. Das sehen wir doch beispielsweise auf vielen Veranstaltungen: Wer eine Maske trägt, wird derzeit fast schon wie ein Aussätziger behandelt. Dabei ist eigentlich derjenige unsolidarisch, der keine Maske trägt.“

Es müsse nicht immer eine FFP2-Maske sein: „Ich wäre schon froh, wenn wieder alle Menschen in Innenräumen eine OP-Maske richtig tragen würden.“

Auch an Schulen brauche man wieder eine Maskenpflicht, sagte der Mediziner. Ab der fünften Klasse sei das ein zumutbarer Schutz für Schüler und Lehrer. „Ich fürchte, wir müssen davon ausgehen, dass dies wieder ein harter Herbst wird“, sagte Wendtner der Zeitung. „Vielleicht ein noch härterer als der vorherige.“

