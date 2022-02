Corona-Impfung in München ‒ Wo die Impf-Tram hält und die Termine der mobilen Aktionen im Überblick

Von: Jonas Hönle

Neben der Impf-Tram gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Corona-Impfung in München. © Sven Hoppe/dpa

In München fährt wieder die Impf-Tram und auch die mobilen Aktionen bieten wieder die Corona-Impfung an. Alle Termine und Haltestationen im Überblick...

In München gibt es in der kommenden Woche wieder zahlreiche Möglichkeiten für eine Corona-Impfung. Neben den Angeboten im Impfzentrum Riem und den dauerhaften Außenstellen können sich Impfwillige ab 12 Jahren auch wieder bei den mobilen Impf-Aktionen impfen lassen. Zudem fährt auch die Impf-Tram durch München. Sie steht jeden Tag von 10.30 bis 17.30 Uhr an einer anderen Stelle.

Zahlreiche Möglichkeiten zur Corona-Impfung in München - Die Stationen der Impf-Tram und die Aktionen der Stadt im Überblick

Für die Impf-Außenstellen Theresienwiese, Marienplatz und Pasing Arcaden kann über BayIMCO ein Termin vereinbart werden, es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten.

Im Kinder- und Jugendimpfzentrum Gasteig können Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren nach Registrierung unter Bay-IMCO und Terminvereinbarung eine Corona-Impfung erhalten. Impfwillige unter 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Für Erwachsene werden Impfungen auch ohne Termin angeboten.

Für eine Corona-Impfung bei den mobilen Aktionen ist keine Terminvereinbarung möglich. Eine vorherige Registrierung in Bay-IMCO ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen.

Corona-Impfung in München am Dienstag, den 22. Februar

Impf-Tram an der Wendeschleife St.-Veit-Straße

Münchner Volkshochschule, Stadtteilzentrum Moosach, Baubergerstraße 6a, 11 bis 16 Uhr



Münchner Volkshochschule, Stadtteilzentrum Allach-Untermenzing, Oertelplatz 11, 11 bis 16 Uhr

Corona-Impfung in München am Mittwoch, den 23. Februar

Impf-Tram an der Haltestelle Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg

Jugendtreff Wettersteinplatz, Fromundstraße 1, 11 bis 16 Uhr

Corona-Impfung in München am Donnerstag, den 24. Februar

Impf-Tram an der Wendeschleife Effnerplatz

Corona-Impfung in München am Freitag, , den 25. Februar

Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße

MVHS Bildungszentrum Einstein, Einsteinstraße 28, 11 bis 16 Uhr

Corona-Impfung in München am Samstag, den 26. Februar

Impf-Tram an der Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße

Gesundheitsberatung Hasenbergl, Wintersteinstraße 14, 11 bis 16 Uhr

Corona-Impfung in München am Sonntag, 27. Februar

Impf-Tram an der Wendeschleife St.-Martins-Platz

Corona-Impfung in München am Sonntag, 6. März

Impf-Tram am Wendegleis Westend-Zschokkestraße

Die nichtstädtischen Corona-Impfaktionen in München im Überblick

Montags bis samstags, 14 bis 18.30 Uhr: Corona-Impfungen im Pfarrsaal der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt, Prälat-Miller-Weg 3 (bitte Krankenkassenkarte sowie ausgefüllten Anamnesebogen des RKI mitbringen). Die Impfaktion findet ohne vorherige Terminvereinbarung statt.

Täglich sind Impfungen mit vorheriger Terminvereinbarung im Café Kosmos, Dachauer Straße 7, (Terminbuchung) sowie im Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, (Terminbuchung) möglich.

Auch Apotheken führen Corona-Schutzimpfungen durch. (Apotheken in München, die diesen Service anbieten)

Hinweise zur Corona-Impfung in München

Wie die Stadt München mitteilt, müssen entweder Personalausweis oder Reisepass zur Impfung mitgebracht werden sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass.

Zweit-Impfungen werden nach einer Erst-Impfung mit Biontech nach drei Wochen bzw. mit Moderna und Johnson&Johnson nach vier Wochen durchgeführt. Eine Booster-Impfung ist für Personen am 12 Jahren drei Monate nach der Zweit-Impfung möglich.

Für eine Zweit- oder Booster-Impfung ist ein Nachweis über die bisherigen Impfungen per Impfpass oder Impfbescheinigung mit QR-Code erforderlich. Letztes beschleunigt den Anmeldevorgang vor Ort erheblich.

Genesene ab 12 Jahren können sich zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bereits drei Monate nach der Infektion impfen lassen und die Auffrischungsimpfung nach weiteren drei Monaten erhalten.

Die zweite Booster-Impfung erhalten Personen ab 70 Jahren, Menschen mit Immunschwäche (ab 5 Jahren), Bewohner sowie Betreute in Pflegeeinrichtungen drei Monate nach ihrer ersten Corona-Auffrischimpfung; das Personal von medizinischen Einrichtungen und Pflegeinrichtungen mit direktem Kontakt zu Patienten, Bewohnern oder Gästen erhält die zweite Auffrischimpfung nach 6 Monaten.

