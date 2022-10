Corona-Impfungen im München: Ärzteteam impft zwei Mal wöchentlich im KVR

Von: Kristina Beck

Ab 18. Oktober ist es wieder möglich, sich zwei Mal in der Woche im KVR in München impfen zu lassen. © Lino Mirgeler/dpa

Ob Grundimmunisierung, Booster oder Omikron-Impfstoffe: Die Stadt München bietet wieder Corona-Impfungen im KVR an. Was Sie sonst wissen müssen

Die Corona-Inzidenz sinkt zurzeit zwar, dennoch raten die Ärzte weiterhin zu einer Corona-Impfung ‒ auch angesichts der vollen Krankenhäuser. Die Stadt München bietet ab Dienstag, 18. Oktober, wieder dauerhaft Corona-Schutzimpfungen im Kreisverwaltungsreferat (KVR), Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 11.105), an zwei Tagen in der Woche an. Jeweils dienstags und donnerstags ist von 10.30 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr ein Ärzteteam in dieser Außenstelle des Impfzentrums München vor Ort und nimmt Impfungen vor.

München: Welche Corona-Impfungen sind im KVR möglich?

Wie auch in den anderen städtischen Impfstellen im Gasteig, am Marienplatz und im Olympia-Einkaufszentrum werden Grundimmunisierungen sowie Auffrischungsimpfungen („Booster“) auch mit den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen angeboten.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek befürwortet die Initiative: „Überprüfen Sie Ihren Impfstatus und nutzen Sie zum Beispiel einen Behördengang im Kreisverwaltungsreferat für eine Booster-Impfung. Die Wirksamkeit einer Impfung lässt mit der Zeit nach, eine Auffrischimpfung bietet einen guten Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung.“

Corona-Impfung in München: Was ist sonst zu beachten?

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) ist mitzubringen.

Falls vorhanden sollen der gelbe Impfpass und der Nachweis der bisherigen Impfungen mit QR-Code mitgebracht werden.

Weitere Informationen zum Thema „Impfungen“ finden sich unter http://www.muenchen.de/corona.

