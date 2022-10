Corona-Inzidenz und Covid-Patienten in München, Bayern und Deutschland ‒ Lage in Kliniken „sehr angespannt“

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch - Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch. Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivbetten der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Mittwoch leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet aktuelle einen Wert von 1481,3. Gestern lag dieser noch bei 1497,4 und vor einer Woche bei 708,9.

Auch in Bayern gingen die Corona-Zahlen heute leicht zurück. Laut RKI liegt die Inzidenz bei 1081,6 (Vortag: 1096,8; Vorwoche: 631,8).

Möglicherweise macht sich bei dem kleinen Rückgang der bayernweiten Inzidenz allerdings nur ein Effekt des Feiertags in der Vorwoche bemerkbar. Durch den freien Montag waren Meldungen verschoben worden, so dass für die am Mittwochmorgen gemeldete Inzidenz besonders viele Fälle aus der Zählung fielen.

Zudem können Wochenenden und Feiertage zu Verschiebungen und Verzerrungen in der Statistik führen. In München beispielsweise ging das Gesundheitsreferat zuletzt davon aus, dass es mindestens vier Mal so viele Infektionen gibt, wie in der offiziellen Statistik erfasst wird

Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Mittwoch

Die dennoch hohen Corona-Zahlen bedeuten aber eine Verschärfung der Lage in den Krankenhäusern, da dort viele Patienten mit oder wegen Covid eingeliefert werden.

In einem Brandbrief des Betriebsrates der städtischen München Klinik von Mittwoch, unter anderem an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), zitiert die „SZ“: „Die Situation ist ernst und es wird noch schlimmer kommen. Die Notfallzentren sind überfüllt, die Patienten stapeln sich auf den Fluren.“ Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter sei „nicht mehr gewährleistet, die Gefährdung ist real und beweisbar“.

Von der München Klinik heißt es laut dpa dazu, die Intensiv- und Notfallversorgung in München sei „noch weitgehend sichergestellt, aber unter großem Druck“. Das gehe stark auf Kosten der Mitarbeitenden. Zudem gebe es eine steigende Zahl coronabedingter Personalausfälle. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, gebe es eine Reihe von Maßnahmen, um das Personal für dringlicherer Versorgungen zu bündeln. Dazu gehörten auch „temporäre Abteilungsschließungen oder Zusammenlegungen“.

Auch das Münchner Gesundheitsreferat bestätigt, dass die Lage in den Kliniken „sehr angespannt“ sei. „Dennoch werden alle Personen, die eine dringliche medizinische Versorgung benötigen, behandelt“ sagte ein Sprecher.

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand 08.18 Uhr) 36 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 8,93 Prozent der Intensivbetten der Kliniken.

Das LGL meldet am Dienstag eine aktuelle 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 17,3 für Bayern (Vortag: 19,1).

Im Freistaat liegen 302 Covid-Patienten (10,16 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen. In den Kliniken sind von insgesamt 2973 Intensivbetten noch 318 nicht belegt.

Die Corona-Zahlen in Deutschland am Mittwoch

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Mittwoch wieder gestiegen - auf 799,9. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI noch einen Wert von 787,5, vor einer Woche 414,0 und vor einem Monat 216,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 136 748 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 133 532) und 199 Todesfälle (Vorwoche: 128) innerhalb eines Tages.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Bundesweit liegen (Stand: 09.05 Uhr) 1648 Covid-Patienten auf Intensivstationen. In den Kliniken in Deutschland sind von insgesamt 20 618 betreibbaren Intensivbetten aktuell 18 189 belegt.

