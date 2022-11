Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Dienstag ‒ Die Covid-Fälle auf Klinik-Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München am Dienstag und die Zahlen aus Bayern und Deutschland im Überblick. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag: Die aktuelle Inzidenz und die Covid-Fälle auf den Intensivstationen der Kliniken...

In München sinkt die Corona-Inzidenz weiterhin und auch für Bayern und Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag wieder niedrigere Zahlen als am Vortag.

In der bayerischen Landeshauptstadt liegt der aktuelle Wert bei 103,0. Gestern waren es noch 115,2 und vor einer Woche 116,6.

Für den Freistaat meldet das RKI am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 150,8 (Vortag: 160,9; Vorwoche: 184,9).

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI. Daher fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag

Corona in München und Bayern am Dienstag - Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In München liegt nach Angaben des Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 20 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Damit belegten diese Fälle 4,48 Prozent der Intensivbetten in den Kliniken - 31 sind noch frei.

Für Bayern meldet das LGL am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,3 (Vortag: 7,2).

In den Kliniken im Freistaat liegen 148 Covid-Fälle (4,86 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen. Von insgesamt 3048 verfügbaren Intensivbetten sind noch 384 nicht belegt.

Die Corona-Zahlen in Deutschland am Dienstag

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz ebenfalls gesunken - auf 212,0. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI noch einen Wert von 216,7, vor einer Woche 282,9 und vor einem Monat 731,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 47 179 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 61 063) und 219 Todesfälle (Vorwoche: 250) innerhalb eines Tages.

Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Bundesweit werden in den Kliniken (Stand 09.05 Uhr) 1038 Covid-Fälle auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 20 788 betreibbaren Intensivbetten in Deutschland sind aktuell 18 100 belegt.

