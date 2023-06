Corona-Zahlen am Donnerstag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland und die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken - Die Zahlen am Donnerstag im Überblick...

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München und Bayern ist am Donnerstag wieder gesunken, für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) keine Veränderung der Zahlen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ‒ Das RKI meldet die Zahlen am Donnerstag

Lag die Corona-Inzidenz in München gestern noch bei 4,6, beträgt sie aktuell 3,9. Vor einer Woche meldete das RKI noch 5,8.

In Bayern ist der Wert am Mittwoch auf 2,9 gesunken (Vortag: 3,1; Vorwoche: 4,1). Damit liegt der Freistaat bundesweit auf Platz elf. Die höchste Inzidenz meldet das RKI in Schleswig-Holstein (5,1), die niedrigste in Baden-Württemberg (1,9).

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch, wie bereits gestern, bei 3,1. Vor einer Woche betrug sie noch 4,2.

Die Corona-Warn-App befindet sich im „Schlafmodus“, könnte aber wieder geweckt werden. Lauterbach appelliert an Nutzer, die Anwendung nicht vom Handy zu löschen.

Hinweis des RKI Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 9 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Vor einer Woche waren es 8. Von insgesamt 426 Intensivbetten sind noch 33 (7.75 Prozent) nicht belegt.

In Bayern liegen 35 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen (Vorwoche: 35), 9 werden invasiv beatmet. In den Kliniken sind noch 12.93 Prozent der Intensivbetten nicht belegt.

Deutschlandweit liegen (Stand: 08.05 Uhr) 198 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen (Vorwoche: 241). In den Kliniken sind von 18.869 bettreibbaren Intensivbetten aktuell 16.177 belegt.

Hinweis des Divi-Intensivregisters Als problematisch wird laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

