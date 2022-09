Corona-Inzidenz im Aufwärtstrend ‒ In München, Bayern und Deutschland steigt der Wert am Donnerstag weiter an

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag im Überblick. (Symbolbild) © dpa/Matthias Balk

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland. So viele Covid-Patienten liegen in München und Bayern auf Intensivstationen.

Die Corona-Inzidenz in München steigt seit Tagen an. Auch am Donnerstag setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort - das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen Wert von 187,7. Gestern lag dieser noch bei 183,6, vor einer Woche hatte er 176,3 betragen.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag auf 263,3 gestiegen (Vortag: 251,4; Vorwoche: 216,8).

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die Arbeitswoche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag

Corona-Inzidenz in München und Bayern am Donnerstag - Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In München liegen 24 Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken. Das meldet das Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr). Den Angaben nach sind damit 5,43 Prozent der Intensivbetten von diesen Fällen belegt.

Der an die Omikron-Variante angepasst Corona-Impfstoff von Biontech und Modern ist nun in München als zweiter Booster verfügbar.

Das LGL meldet am Donnerstag eine aktuelle 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 4,7 für Bayern (Vortag: 4,4).

In den Klinken im Freistaat werden 133 Covid-Patienten (4,39 Prozent der Intensivpatienten) auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3033 verfügbaren Intensivbetten sind noch 438 nicht belegt. In München sind noch 38 Betten frei.

RKI meldet Corona-Inzidenz am Donnerstag sowie Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland

Auch in Deutschland steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Laut RKI liegt sie am Donnerstag bei 244,4.

Zum Vergleich: Am Vortag lag der Wert noch bei 236,2, vor einer Woche bei 223,1 und vor einem Monat bei 317,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 46 514 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 42 057) und 230 Todesfälle (Vorwoche: 117) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

