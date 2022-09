Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Donnerstag rapide an ‒ Die Zahlen im Überblick

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland steigen während der Wiesn. Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken am Donnerstag...

Es ist die zweite Wiesn-Woche in München und die Corona-Inzidenz steigt weiter rapide an. Am Donnerstag machte der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut einen massiven Sprung nach oben - auf aktuell 695,8. Am Vortag lag er noch bei 547,0, vor einer Woche hatte er 255,6 betragen.

Auch in Bayern steigt die Corona-Inzidenz am Donnerstag ungebremst an. Das RKI meldet einen aktuellen Wert von 594,8 (Vortag: 503,2; Vorwoche: 331,7).

Ein direkter Zusammenhang des besonders starken Anstiegs in München mit der Wiesn lässt sich derzeit zwar kaum beweisen, er liegt aber nahe: Auch bei anderen Volksfesten hatte sich häufig etwa eineinhalb Wochen nach Beginn ein starker Anstieg in den Inzidenzen gezeigt. Oft waren diese dann noch einige Zeit weiter gestiegen.

Insgesamt weisen 61 der 96 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern inzwischen Inzidenzen über 500 auf. Am Mittwoch waren es erst 40. Am höchsten ist die Inzidenz im Landkreis Rosenheim mit 906,3. Das ist bundesweit der zweithöchste Wert.

Auch Bayern insgesamt weist nach dem Saarland (714,4) die zweithöchste Inzidenz in Deutschland aus.

RKI meldet Corona-Inzidenz in Deutschland am Donnerstag - Die Todesfälle und Neuinfektionen

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag auf 409,9 gestiegen. Zum Vergleich: Gestern meldete das RKI noch einen Wert von 379,6, vor einer Woche 281,1 und vor einem Monat 242,5.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 78 863 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 56 978) und 94 Todesfälle (Vorwoche: 106) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Covid-Patienten in München, Bayern und Deutschland auf Intensivstationen der Kliniken

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 20 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 4,73 Prozent der Intensivbetten der Kliniken.

Der BA.4/BA.5-angepasste Impfstoff ist nun auch in den Impfzentren verfügbar.

Für Bayern meldet das LGL am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 10,1 (Vortag: 9,1).

In Bayern liegen 156 Covid-Patienten (5,17 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen. In den Kliniken im Freistaat sind von insgesamt 3018 Intensivbetten noch 304 nicht belegt. In München sind noch 27 Betten frei.

In Deutschland liegen (Stand: 09.05 Uhr) 857 Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken. Von 21 060 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 18 437 belegt.

