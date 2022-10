Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland sinken am Freitag. Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick.

In München ist die Corona-Inzidenz am Freitag weiter gesunken und auch in Bayern und Deutschland setzt sich der Abwärtstrend der Zahlen weiter fort.

Für die bayerische Landeshauptstadt meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell einen Wert von 424,3. Gestern lag dieser noch bei 479,1 und vor einer Woche bei 1064,6.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Freitag auf 635,6 gesunken (Vortag: 685,0; Vorwoche: 962,0).

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Werte an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die neue Arbeitswoche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Corona-Zahlen in München und Bayern am Freitag - Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 55 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 13,16 Prozent der Intensivbetten in den Kliniken - 24 sind noch frei.

Für Bayern meldet das LGL am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 16,5 (Vortag: 17,2).

In den Kliniken im Freistaat liegen aktuell 301 Covid-Patienten (10,19 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen. Von insgesamt 2954 verfügbaren Intensivbetten sind noch 318 nicht belegt.

Corona in Deutschland - Die Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfälle

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz ebenfalls weiter gesunken - auf 644,5 am Freitag. Zum Vergleich: Gestern meldete das RKI noch einen Wert von 661,3, vor einer Woche 760,1 und vor einem Monat 264,3.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 92 293 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 114198) und 178 Todesfälle (Vorwoche: 165) innerhalb eines Tages.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Bundesweit werden (Stand: 08.05 Uhr) 1779 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 20 429 betreibbaren Intensivbetten in den Kliniken in Deutschland sind aktuell 17 941 belegt.

