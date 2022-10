Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag: Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Kristina Beck

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag: Die Inzidenz ‒ So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

Die Corona-Inzidenz befindet sich in München, Bayern und Deutschland weiterhin im Abwärtstrend. Für die Stadt München ist der Wert am heutigen Freitag im Vergleich zur Vorwoche fast um die Hälfte gefallen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ Die Zahlen vom RKI

In der bayerischen Landeshauptstadt liegt die Corona-Inzidenz aktuell bei 226,1. Am Vortag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) noch einen Wert von 242,9, vor einer Woche waren es noch 479,1.

In Bayern ist die Inzidenz heute erneut auf 389,9 gesunken (Vortag: 421,7; Vorwoche: 635,6).

+++ Landesamt für Statistik präsentiert neue Zahlen zu Corona-Sterbefällen in Bayern +++

Für Deutschland meldet das RKI am Freitag einen Wert von 464,1. Zum Vergleich: Am Vortag lag dieser noch bei 493,4, vor einer Woche bei 644,5 und vor einem Monat bei 379,6.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 61 492 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 92 293) und 178 Todesfälle (Vorwoche: 223) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus ‒ vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Covid-Fälle auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.05 Uhr) 41 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 9,62 Prozent der Intensivbetten in den Kliniken. Von insgesamt 426 Betten sind 417 belegt ‒ somit sind neun Intensivbetten noch frei.

Für Bayern meldet das LGL am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 12,0.

Im Freistaat werden 259 Covid-Fälle auf den Intensivstationen der Kliniken behandelt. Von insgesamt 2995 Intensivbetten sind noch 304 nicht belegt.

Bundesweit liegen (Stand: 09.05 Uhr) 1648 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen. In den Kliniken in Deutschland sind von 20 434 betreibbaren Intensivbetten 789 aktuell noch frei.

